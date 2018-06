H adidas ενώνει κορυφαίους Creators από όλο τον κόσμο και αποδεικνύει πως "Creativity is the Answer"

56 Creators από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων ο Leo Messi, ο Mo Salah, η Caroline Wozniacki, η Karlie Kloss και ο Pharell Williams ενώνουν τις δυνάμεις τους και αποδεικνύουν πως «Creativity is the Answer". Η καμπάνια "Creativity is the Answer" είναι η πιο προσωπική καμπάνια της adidas μέχρι σήμερα.