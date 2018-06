Ένα αστέρι γεννιέται (A Star is Born)

51 views 0 shares

Σύνοψη

Στην ταινία “ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ (A Star is Born)” πρωταγωνιστεί ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ ("American Sniper", "American Hustle", "Silver Playing Bookbook") και η πολυβραβευμένη και υποψήφια για Όσκαρ σούπερ σταρ Lady Gaga, της οποίας είναι η πρώτη εμφάνιση σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ταινία μεγάλου μήκους. Η ταινία αυτή, σηματοδοτεί επίσης το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Σ’ αυτήν την τραγική ιστορία αγάπης, ο Κούπερ ενσαρκώνει τον γνωστό μουσικό Τζάκσον Μέιν, ο οποίος ανακαλύπτει και ερωτεύεται την επίσης καλλιτέχνη Άλι (Gaga). Εκείνη έχει αρχίσει να εγκαταλείπει το όνειρό της να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια, μέχρι που ο Τζακ την βγάζει και πάλι στο προσκήνιο. Αλλά όταν η καριέρα της Άλι παίρνει τα πάνω της, η προσωπική πλευρά της σχέσης τους καταρρέει, καθώς ο Τζακ βρίσκεται σε συνεχή μάχη με τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες.



Το cast της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Άντριου Ντάις Κλέι, Ντέιβ Σαπέλ και Σαμ Έλιοτ. Παράλληλα με το ρόλο της Άλι, η Γκάγκα, που κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι "Til It Happens to You" από το "The Hunting Ground", ερμηνεύει πρωτότυπα τραγούδια, που έγραψε με τον Κούπερ και άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Λούκας Νέλσον, Τζέισον Ίσμπελ και Μαρκ Ρόνσον. Όλη η μουσική της ταινίας είναι πρωτότυπη και ηχογραφήθηκε ζωντανά.



Την παραγωγή της ταινίας έχουν κάνει οι Μπιλ Γκέρμπερ, Τζον Πίτερς, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τοντ Φίλιπς και Λινέτ Χάουελ Τέιλορ. Διευθυντές παραγωγής είναι οι Ράβι Μέχτα, Μπάζιλ Ιβανίκ, Νάιτζα Κουίκενταλ, Σου Κρολ, Μάικλ Ραπίνο και Χίδερ Πάρι. Το σενάριο είναι του Έρικ Ροθ και των Μπράντλεϊ Κούπερ και Γουίλ Φέτερς.



Πίσω από την κάμερα, με τον Κούπερ συνεργάζεται ο υποψήφιος για Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας Μάτι Λιμπατίκ (“Black Swan”), η σχεδιάστρια παραγωγής Κάρεν Μέρφι, ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ μοντέρ Τζέι Κάσιντι (“American Hustle,” “Silver Linings Playbook,” “Into the Wild”), και η σχεδιάστρια κοστουμιών Έριν Μπίνακ.