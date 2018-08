«Meg: O Κυρίαρχος του Βυθού»: 23 Αυγούστου στους κινηματογράφους (BINTEO)

105 views 0 shares

Ο Τζέισον Στέιθαμ (Spy, Furious 7, The Expendables) και η βραβευμένη Κινέζα ηθοποιός Λι Μπινγκμπίνγκ (Transformers: Age of Extinction, Forbidden Kingdom, The Message) πρωταγωνιστούν στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας MEG O ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ, σε σκηνοθεσία του Τζον Τουρτέλτομπ (National Treasure, Last Vegas).

Ένα βαθυσκάφος που παίρνει μέρος σ΄ ένα διεθνές πρόγραμμα υποθαλάσσιας παρατήρησης δέχεται επίθεση από ένα τεράστιο πλάσμα που θεωρούνταν εξαφανισμένο και ως αποτέλεσμα βρίσκεται ακινητοποιημένο στο βάθος του Ειρηνικού, με όλο το πλήρωμά του παγιδευμένο. Με το χρόνο να τελειώνει, ο εμπειρογνώμονας δύτης διάσωσης Τζόνας Τέιλορ (Τζέισον Στέιθαμ) προσλαμβάνεται από έναν οραματιστή Κινέζο ωκεανογράφο (Γουίνστον Τσάο), και ενάντια στην επιθυμία της της κόρης του,Σουγίν (Λι Μπινγκμπίνγκ), ξεκινά για να σώσει το πλήρωμα - και τον ίδιο τον ωκεανό - από την απειλή: ένα προϊστορικό καρχαρία μήκους 75 ποδιών που είναι γνωστός ως Megalodon. Αυτό που δεν περνά από το μυαλό κανενός είναι ότι πολλά χρόνια πριν, ο Τέιλορ είχε ξανασυναντήσει το ίδιο τρομακτικό πλάσμα. Τώρα, με τη βοήθεια της Σουγίν, πρέπει ν’ αντιμετωπίσει τους φόβους του να έρθει ξανά αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο αρπακτικό όλων των εποχών και να ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει όλους τους παγιδευμένους στο βυθό.

Το διεθνές κάστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Ράιν Γουίλσον (τηλεοπτική σειρά “The Office,” “Super”), Ρούμπι Ρόουζ (“xXx: Return of Xander Cage,” τηλεοπτική σειρά “Orange is the New Black”), Γουίνστον Τσάο (“Skiptrace,” “Kabali”), Πέιτζ Κένεντι (τηλεοπτική σειρά “Rush Hour”), Τζέσικα Μακνάμι (“The Vow” τηλεοπτική σειρά “Sirens”), Ολαφούρ Νταρί Όλαφσον (“The BFG,” τηλεοπτική σειρά “The Missing”), Ρόμπερτ Τέιλορ (“Focus,” τηλεοπτική σειρά “Longmire”), Σοφία Σούγια Τσάι (“Somewhere Only We Know”), Μάσι Όκα (τηλεοπτική σειρά “Hawaii Five-0,” “Heroes”) και ο Νεοζηλανδός Κλιφ Κέρτις (“The Dark Horse,” “Risen,” τηλεοπτική σειρά “Fear the Walking Dead”).

Ο Τζον Τουρτέλτομπ σκηνοθέτησε την ταινία, σε σενάριο των Ντιν Τζοργκάνις, Τζον Χόμπερ & Έριχ Χόμπερ, βασισμένος στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Στίβ Άλτεν. Παραγωγοί είναι οι Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα (ταινίες “Transformers”), Μπέλε Άβερι (“Before the Devil Knows You’re Dead”) και Κόλιν Γουίλσον (“Suicide Squad,” “Avatar”) και υπεύθυνοι εκτέλεσης παραγωγής οι Τζέρλαντ Ρ. Μόλεν, Γουέι Τζανγκ, Ράντι Γκρίνμπεργκ και Μπάρι Όσπορν. Συνεργαζόμενοι παραγωγοί είναι οι Τζιέ Τσεν, Μινγκ Μπίβερ Κουέι και Τσούντζι Γουάνγκ.

Στο συνεργείο του Τουρτέλτομπ, πίσω από τις κάμερες, συμμετείχαν ο υποψήφιος για Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας Τομ Στερν (“ChangeLing,” “Sully,” “American Sniper,” “The Hunger Games”), ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνογράφος Γκραντ Μέιτζορ (“The Lord of the Rings: The Return of the King,” “X-Men- Apocalypse”), οι μοντέρ Στίβεν Κέμπερ (“Salt,” “Mission: Impossible II,” “Face/Off”) και Κέλι Ματσουμότο (“Fast and Furious 6”), και η σχεδιάστρια κοστουμιών Αμάντα Νιλ (“Truth,” “Pete’s Dragon,” “What We Do in the Shadows”). Τη μουσική συνέθεσε ο Χάρι Γκρέγκσον Γουίλιαμς.

Η ταινία γυρίστηκε στην Κίνα και την Νέα Ζηλανδία.

Δείτε το trailer: