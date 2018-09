City Unity College: Σπουδές που οδηγούν σε άμεση εργασία

62 views 0 shares

Τα προσφερόμενα Bachelor, Master & PhD Degrees επικεντρώνονται στους φοιτητές και προσανατολίζονται στο αποτέλεσμα συνδυάζοντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την άρτια επαγγελματική κατάρτιση. Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι απονέμονται από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια στους σπουδαστές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους, ώστε κάθε πτυχίο να αποτελεί εγγύηση γνώσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο.



Το City Unity College επενδύει σε καινοτόμους τομείς εκπαίδευσης και σύγχρονες ειδικότητες για σπουδές που οδηγούν σε άμεση επαγγελματική απορρόφηση:



A. The Hospitality and Tourism Management Department of City Unity College



Με το κύρος του Cardiff Metropolitan University και την τεχνογνωσία του Ελβετικού συστήματος εκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλματα, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση συνδυάζεται με την καθημερινή άσκηση σε πραγματικό χρόνο. Το Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών του City Unity College στεγάζεται στο νεόδμητο ξενοδοχείο 4 αστέρων «Athenian Riviera Hotel» και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα λειτουργίας ενός οργανισμού τουριστικής φιλοξενίας.



Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, απόλυτα εξοικειωμένοι με το εργασιακό περιβάλλον και μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις-κλειδιά στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.



· BA (Hons) International Hospitality & Tourism Management

· BA (Hons) International Food & Beverage Management

· MSc International Hospitality and Tourism Management



B. The Hellenic Arab Maritime Academy (HAMA)



Η Ελληνο Αραβική Ναυτική Ακαδημία (HAMA) είναι αυτόνομη δομή του City Unity College και προσφέρει σε συνεργασία με την Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT) πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές 4ετούς φοίτησης για Πλοιάρχους, Μηχανικούς & Ηλεκτρολόγους του Εμπορικού Ναυτικού. Οι απόφοιτοι αποκτούν συγχρόνως διεθνώς αναγνωρισμένα Bachelor Degrees και Πιστοποίηση Ανθυποπλοιάρχου, 3ου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου/ Μηχανικού πλοίων αντίστοιχα, ενώ μπορούν να αναβαθμίζουν την Πιστοποίησή τους έως το ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία των εμπορικών πλοίων, μέχρι δηλαδή να γίνουν Πλοίαρχοι και Πρώτοι Μηχανικοί έχοντας συμπληρώσει συνολικά 36 μήνες πλεύσης.



Η θεωρητική εκπαίδευση ενισχύεται με πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε σύγχρονους προσομοιωτές, σε εργαστήρια μηχανικών καθώς και κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εκπαιδευτικών ταξιδιών σε οποιοδήποτε εμπορικό πλοίο ή στο 1ο ιδιωτικό εκπαιδευτικό πλοίο στην Ευρώπη, AIDA IV.



Το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΗΑΜΑ προκύπτει από την επιστημονική στήριξη της Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (AASTMT), της 2ης σε παγκόσμια κατάταξη Ναυτικής Ακαδημίας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Arab League και των 22 κρατών-μελών που την απαρτίζουν. Η AASTMT εξειδικεύεται στη ναυτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για 45 συναπτά έτη και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας (ISO 9001 Certificate for Educational Processes) από διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς: IMO, EMSA, STCW, European Commission, IMCA, ZEVA Central Evaluation and Accreditation Agency.



· BSc in Maritime Transport Technology +2nd Mate COC (Certificate of Competency)

· BSc in Marine Engineering Technology + 3rd Engineer COC (Certificate of Competency)

· BSc in Marine Engineering Technology + ΕΤΟ COC (Certificate of Competency)