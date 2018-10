Έτσι θα... παίξεις μπαλίτσα - 10 μικρά μυστικά για να έχεις πέραση στις γυναίκες

258 views 0 shares

Aγαπητέ φίλε μου,

Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω! Σε νιώθω απόλυτα!

Μου έχει κοπεί κι εμένα η ανάσα όταν μίλαγα με μια ωραία κοπέλα! Μου έχει στεγνώσει το στόμα και μου έχουν ανέβει οι παλμοί πριν καν μιλήσω σε κάποια!

Είχα απογοητευτεί κι εγώ από το άλλο φύλο πολλές φορές… Αν όμως κατανοήσεις αυτά τα βασικά που θα σου πω, να είσαι 500% σίγουρος ότι θα αποκτήσεις πέραση στις γυναίκες.

Μη βιάζεσαι.

Σε κάθε προσπάθεια θα δώσεις το 100% και μετά απλά θα περιμένεις… Κάποια πράγματα γίνονται ή δε γίνονται ενώ άλλα πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου.

Πολλές φορές νόμιζα ότι είχα «κάψει» μια κοπέλα ή δε θα γινόταν τίποτα τελικά, αλλά πολλές φορές η κοπέλα αυτή γινόταν ερωμένη μου.

Αυτό που θέλω να σου περάσω είναι ότι καμιά φορά η απάντηση στην προσπάθειά σου αργεί να έρθει και η αργοπορία αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορες συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η κοπέλα γίνεται δικιά σου αργότερα απ’ όταν ήθελες αρχικά, περνάτε καλύτερα γιατί εσύ δε λαμβάνεις αποφάσεις πάνω στην καψούρα, αλλά πιο ώριμες.

Μη βιάζεσαι λοιπόν, κάθε εμπόδιο για καλό. Θα το δεις στην πράξη!

Κατάλαβε επιτέλους την αξία σου.

Ο άντρας, ειδικά όσο μεγαλώνει γίνεται όλο και πιο περιζήτητος. Στα 30 σου έχεις μεγάλη σωματική δύναμη, εμπειρίες, ωριμότητα αλλά και καθαρή σκέψη ενώ οι περισσότερες γυναίκες έχουν ως κύριο όπλο την ομορφιά και ξέρεις κάτι;

Πολλές γυναίκες ζηλεύουν τον άντρα και θα ήθελαν να είναι άντρες γιατί ξέρουν πόσο φθαρτή και επιφανειακή είναι η εξωτερική εμφάνιση.

Η δύναμη που έχει ο άντρας πάνω στη ζωή είναι απερίγραπτη! Οι γυναίκες σε θέλουν, κατάλαβέ το!

Θέλουν να νιώσουν τη δύναμη, την ασφάλεια, την ηγεσία αλλά μη φαντάζεσαι ότι αυτό είναι κάτι τρομερό. Είναι κάτι που το έχεις εκ φύσεως αλλά δεν το παρατηρείς και δεν το αναπτύσσεις κι άλλο.

Όταν βγαίνεις έξω ξέρεις πόση πέραση στις γυναίκες έχεις ήδη; Πόσες θέλουν να σε βάλουν κάτω και να σου κάνουν σεξ μέχρι τελικής πτώσεως;

Ο άντρας ακόμα και μέτριος να είναι εμφανισιακά δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Απλά να είναι καθαρός. Τα υπόλοιπα είναι καθαρά θέμα εμπειρίας και μόνο.

Η γυναίκα που θα είναι πιο συμβατή με ‘σένα, θα γίνει δικιά σου σίγουρα.

Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που ψάχνουν τη μία και μοναδική. Αυτό έρχεται από μόνο του, αποφασίζουν άλλοι για ‘σένα. Αποφασίσουν συνήθως τα γονίδια και ο εγκέφαλος απλά εμείς θα σου πούμε τι μπορείς να κάνεις για να διασφαλίσεις μια ομαλή, ευτυχισμένη και μακρά σχέση.

Μην σκας και μην ψάχνεις για τη γυναίκα της ζωής σου σαν την άδικη κατάρα, εδώ κι εκεί… Απλά βγες και λίγο από το σπίτι να δεις κανέναν άνθρωπο…

Ό,τι και να κάνεις, όταν θα είσαι έτοιμος, αυτό θα έρθει από μόνο του.

Μπορεί να την έχεις γνωρίσει και να έχουν περάσει 10ετίες αλλά οι συνθήκες να μην είναι οι κατάλληλες. Ακούγεται ρομαντικό αλλά δεν είναι, είναι απλά αυτό που συνήθως μας δείχνει η ζωή και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό.

Μην τρελαίνεσαι, άραξε και απόλαυσε την ανδρική φύση σου.

Μη ζητάς από κανέναν γνώμες και συμβουλές, ειδικά από φίλες σου.

Αδερφέ μου, μόνον εσύ ξέρεις τι έχει συμβεί με μια κοπέλα που σε απασχολεί, όλοι οι άλλοι μαλακίες θα σου πούμε, ειδικά οι γυναίκες που έχουν την τάση να προβάλλουν τις δικές τους ανάγκες πάνω στις ζωές των άλλων.

Απλά, ένας έμπειρος άντρας μπορεί να σου πει 2-3 πράγματα, κυρίως επειδή έχει την εμπειρία, τη γνώση αλλά κι επειδή θα δει το θέμα πιο καθαρά από εσένα που είσαι φορτισμένος συναισθηματικά και πολύ πιο ευερέθιστος σε οτιδήποτε.

Πάρα πολλές φορές, φίλοι μου ήθελαν να δω το προφίλ της κοπέλας που τους ενδιαφέρει στο Facebook και να τους πω γνώμη. Άκρως ριψοκίνδυνο όταν το Facebook δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια οφθαλμαπάτη.

Εν τω μεταξύ, πολλές φορές πάνω στις σχέσεις μου με έχουν διορθώσει παιδιά που τα είχα διδάξει και αυτό, γιατί όπως προείπα, ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος και δεν έβλεπα καθαρά.

Τα πράγματα είναι απλά αν έχουμε πνευματική διαύγεια.

Δεν πρέπει να αλλάζεις τη ζωή σου για τις γυναίκες. Δεν πρέπει να τις παίρνεις καν στα σοβαρά!

Κάνε αυτό που εσύ θες και νιώθεις άνετα. Δε μπορείς να φανταστείς πόσο αφροδισιακό αλλά και σωστό είναι! Αν θα είσαι άνετος τότε θα είσαι σε αρμονία με το περιβάλλον και δε θα μασήσεις στα τεστ της γκόμενας.

Όταν δεν τις παίρνεις πολύ στα σοβαρά θα έχεις πέραση στις γυναίκες αυτοματα!

Σε κάθε φλερτ αυτό που μετράει περισσότερο απ’ όλα, είναι το ποιος θα ηγηθεί (το frame) και αυτό φυσικά προσπαθεί να κάνει η γυναίκα με τα shit test. Να σου πάρει to «frame» που λέμε. Σε ρωτάει (σχεδόν πάντα υποσυνείδητα) για να δει αν και πόσο μασάς. Είναι τα λεγόμενα shit test που αναφέραμε και πολλά είναι και μη λεκτικά.

Αν την πάρεις στα σοβαρά, θα σε ελέγξει και τέλος μετά, είσαι εκτός παιγνιδιού. Το έλεγχο του πλαισίου (frame) θα τον δούμε και σε άλλες ενότητες και έχει να κάνει και με τις κοινωνικές δυναμικές φυσικά.

Να ξέρεις ότι είναι το νούμερο 1 όσον αφορά το καμάκι. Το να καταφέρεις να διατηρείς το frame και να μπορείς να επικοινωνείς με τη γυναίκα στη δική της γλώσσα είναι το μόνο που χρειάζεσαι για να είσαι ακαταμάχητος σε αυτές.

Μάθε να παρατηρείς.

Ποτέ μην υποτιμήσεις αυτή την προτροπή και βασικά καμία από αυτές τις δέκα. Δε φαντάζεσαι τι δύναμη θα σου δώσει το να παρατηρείς τις κοινωνικές δυναμικές. Θα σε μάθει να αναγνωρίζεις καταστάσεις και να συμπεριφέρεσαι ομαλά σε αυτές αμέσως.

Δε χρειάζεται πολύ προσπάθεια, απλά βγες έξω και παρατήρησε.

Πήγαινε για ποτό και μην κάνεις τίποτα, μη μιλήσεις σε κανέναν αν δε θες. Όπως σου είπα, μην κάνεις τίποτα αν πιέζεσαι πολύ. Αν θες να μιλήσεις, θα μιλήσεις. Μη νιώσεις και τύψεις δηλαδή.

Μπορεί να γυρίσεις σπίτι και να πεις «γαμώτο, δε μίλησα σε αυτή την καυτή γκόμενα που με κοίταξε» και να νομίζεις ότι η βραδιά ήταν μια τρύπα στο νερό.

Όχι όμως! Τίποτα δε πήγε στράφι γιατί δεν ξέρεις πόσο καλό έκανες στον εαυτό σου. Αν ήσουν έτοιμος να μιλήσεις, θα μίλαγες οπότε μη νιώθεις τύψεις.

Πάμε παρακάτω: αν η κοπέλα αυτή που σε κοίταζε ήταν «γυναίκα ζωής», τότε θα το καταλάβαινες και κάποιος από τους δύο θα έκανε κάτι.

Νόμος!

Πάμε ακόμα παρακάτω: να ξέρεις ότι ο εγκέφαλος όταν βρίσκεται σε περιβάλλον με πολύ κόσμο δυσκολεύεται αρκετά να προσαρμοστεί αλλά εσύ όταν βγαίνεις έξω και το πας χαλαρά, τον γυμνάζεις με τον καλύτερο τρόπο. Αργά και σταθερά, να προλαβαίνει να επεξεργάζεται καταστάσεις…

Θα δεις ότι μετά από ένα 6μηνο, θα βγαίνεις πάλι έξω και όχι μόνο θα είσαι αυτομάτως πιο παρατηρητικός αλλά θα μαγνητίζεις και θα έχεις περισσότερο πέραση στις γυναίκες γιατί πολύ απλά θα είσαι εξασκημένος, χαλαρός και πολύ πιο συγκεντρωμένος & αποδοτικός στις αλληλεπιδράσεις με τους γύρω σου.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της γοητείας μας.

Φέρσου γενναιόδωρα στον εαυτό σου!

Για κάθε βήμα που κάνεις, μικρό ή μεγάλο, να μην ξεχνάς να δίνεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην αρχή που τα βήματα είναι πιο δύσκολα.

Έχε υπόψιν σου ότι η πρόοδος στο game δεν είναι γραμμική. Στην αρχή προχωράς με μικρό ρυθμό αλλά μετά από ένα σημείο απογειώνεσαι και τέλος, αυτό ήταν!

Απέφυγε το πλάνο.

Αν σκέφτεσαι σαν ρομπότ, ότι π.χ. τώρα κάνω « comfort », τώρα κάνω « rapport » κλπ. τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά.

Το seduction είναι ενιαίο κι αυτοί οι διαχωρισμοί θα σε δυσκολέψουν πολύ, ιδίως στην αρχή. Αφέσου, go with the flow. Και «go with the flow» πριν καν δεις το κορίτσι. Θα δεις σε λίγο το γιατί…

Είπαμε ότι το μόνο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσεις αρχικά θα είναι κυρίως στο να ορίζεις εσύ το frame. Tα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες για αργότερα που θα κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη.

Ένας τύπος που ήξερα κάποτε είχε μια λίστα και τσέκαρε τι είχε ή τι δεν είχε κάνει σωστά. Δε φτάνει που δεν είχε εμπειρία για να δει αν όντως δεν πάει κάτι καλά με τις λεπτομέρειες αυτές, έβαζε τόσο άγχος που «έκαιγε» την κατάσταση πριν καν ξεκινήσει.

Τώρα αυτός το παίζει και δάσκαλος και λέει στα παιδιά να έχουν λίστα μαζί τους! Να πούμε κι εδώ ότι αυτές οι λεπτομέρειες αλλάζουν αναλόγως την κοπέλα.

Μια κοπελιά που είναι party animal θα ξενερώσει αν προσπαθείς να της φτιάξεις πολύ rapport ενώ μια gold digger θα σε περάσει για χαζό.

Μην κρίνεις!

Μην κρίνεις ποτέ κανέναν, όχι μόνο γιατί χαλάς τη σχέση σου μαζί του αλλά ξεχνάς δύο πολύ βασικές παραμέτρους:

Α) Δεν ξέρεις σε τι φάση είναι ο άλλος

Β) Του αφαιρείς την επιλογή να σε ακούσει και να αλλάξει κι αυτό γιατί όλοι μας όταν μας κρίνουν αυστηρά, αντιδράμε από εγωισμό και δε ζητάμε συγγνώμη.

Είναι τεράστιο γνωστικό λάθος όχι μόνο να κρίνουμε αλλά το να παίρνουμε τα πράγματα τοις μετρητοίς όσον αφορά τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.

Υπάρχουν καργιόλες ναι, υπάρχουν gold diggers αλλά υπάρχουν και good girls , μην τις βάζεις όλες στο ίδιο τσουβάλι! Υπάρχουν κορίτσια που σε νοιάζονται όσο δε φαντάζεσαι!

Την επόμενη φορά που θα δεις την κοπέλα που σου αρέσει στο δρόμο και δε σου μιλήσει ή την πάρεις τηλέφωνο και δε σε πάρει ποτέ, πριν αρχίσεις να τη βρίζεις σκέψου αν η κοπέλα όντως δε σε είδε ή δε σε πήρε τηλ. γιατί είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί ήθελε να σε δοκιμάσει ή για άλλους χ,ψ λόγους.

Ξεπέρασέ τα αυτά! Αν το καταφέρεις, θα κατακτήσεις το pick up. Αν όχι, θα έχεις μεγάλα προβλήματα.

Και κάτι άλλο εδώ: το 90% των φίλων σου έχει μάθει να κρίνει τις γυναίκες πολύ άσχημα.

Μην τους ακούς γιατί στην πρώτη ευκαιρία θα κρίνουν και το κορίτσι σου πολύ άσχημα!

Στο ξαναλέμε, υπάρχουν κοπέλες που είναι διαμάντια! Εσύ ξέρεις καλύτερα τι κοπέλα έχεις και γιατί τη γουστάρεις, όχι οι φίλοι σου. Εσύ κοιμάσαι μαζί της και όχι αυτοί.

Αν θέλεις να έχεις πέραση στις γυναίκες μην σκέφτεσαι!

Το μεγαλύτερο σφάλμα πάνω στο pu είναι να σκέφτεσαι συνέχεια. Τι είπες, πως το είπες, αν η γκόμενα κατάλαβε πόσο γουστάρεις κι αν αυτό φανεί ως αδυναμία, αν σε πέρασε για λιγούρη, αν της αρέσεις κλπ.

Αυτά δεν έχουν καμία σημασία! Καμία!

Σημασία έχει το πως νιώθει και αυτό όπως είπαμε μπορεί να πάρει και καιρό. Εσύ κάνε την προσπάθεια σου και τέλος. Ξέρεις, καμιά φορά τα έχεις πάει τέλεια αλλά δεν το βλέπεις επειδή περίμενες κάποια διαφορετική αντίδραση.

Περίμενες ότι η κοπέλα θα δείξει με τη μία τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που θα σε αρπάξει και θα σε πηδήξει επί τόπου; Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Αυτά συμβαίνουν μόνο στις ταινίες.

Η γυναίκα σκέφτεται διαφορετικά και πολύ σημαντικές είναι και οι συνθήκες. Θα μιλήσουμε σε άλλη ενότητα για τις συνθήκες και τη στρατηγική.

H έλξη παίδες λειτουργεί κυρίως όταν δεν είσαι μαζί με την κοπέλα αλλά όταν λείπεις και η σκέψη της είναι σε ‘σένα. Οι γυναίκες δε σκέφτονται όπως εμείς, το ξαναλέμε.

Αν αισθάνονται κάτι, παρακάμπτουν όλη τη λογική, όμως όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Και το να αισθανθεί είναι εύκολο…

Μη φοβάσαι τίποτα λοιπόν. Γύρνα σε αυτό το post όσες φορές χρειαστεί και θα δεις ότι κάθε φορά θα παίρνεις και κάτι διαφορετικό. Επένδυσε στον εαυτό σου, ακολούθησε αυτά που γράφονται και όταν είσαι έτοιμος θα το δεις ότι θα βγαίνει από μόνο του. Θα σου βγει δυνατά, αβίαστα και αποτελεσματικά χωρίς να το καταλάβεις…



Πηγή: datingmastery.gr