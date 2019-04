Tρία σημεία του σπιτιού στα οποία πρέπει να έχεις κάνει σεξ πριν τα 30

156 views 0 shares

Το σπίτι σου πρέπει να το έχεις ζήσει το έπακρο, και το έπακρο συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και το σεξ.ν δεν έχεις εξαντλήσει τα σημεία του σπιτιού σου στα οποία έχεις κάνει σεξ, τότε ποια; Το σπίτι σου πρέπει να το έχεις ζήσει το έπακρο, και το έπακρο συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και το σεξ.

Υποθέτοντας πάντοτε ότι έχεις κάνει moving out από το πατρικό σου και ότι ζεις μόνη σου ή ότι συζείς με το σύντροφό σου, ελπίζουμε αν είσαι over 30 να έχεις αξιοποιήσει αυτές τις γωνιές. Αν πάλι είσαι under 30 τότε ακόμη προλαβαίνεις.

Η κούνια στο μπαλκόνι: Με την προϋπόθεση ότι το μπαλκόνι σου είναι αρκετά προστατευμένο από τέντες και φυτά, τότε δεν υπάρχει καλύτερη ιδέα από ένα βραδινό καλοκαιρινό σεξ στην κούνια του εξωτερικού χώρου του σπιτιού σου, με τους ήχους και τις μυρωδιές της νύχτας να σε πλημμυρίζουν και το ελαφρύ της λίκνισμα να δίνει το ρυθμό.

Το χαλί μπροστά στο τζάκι: Σκέτο το χαλί πάνω στο πάτωμα. Το να αισθάνεσαι ότι είσαι πεσμένη κάτω με προστασία τη θερμότητα της φωτιάς και λουσμένη από το φως της φλόγας της θα σου προσφέρει μια μοναδικά σχεδόν πρωτόγονη εμπειρία που θα ξυπνήσει βασικά ερωτικά ένστικτα, ενώ θα δεις ένα άλλο πιο “αρχαίγονο” πρόσωπο του συντρόφου σου που θα επηρεαστεί επίσης.

Το κλειστό γκαράζ: Πολύ πρακτικό για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια και με ευκολία, αλλά και για να κάνετε παθιασμένο σεξ όταν επιστρέψετε από μια βραδινή έξοδο και δεν κρατιέστε να ανεβείτε στο διαμέρισμά σας. Μπορείτε να το κάνετε μέσα στο αυτοκίνητό σας ή πάνω σε αυτό αν είναι ιδιωτικό ή θέλετε να ζήσετε λίγο τον κίνδυνο του “μπορεί να μας δουν”.



πηγή: marieclaire