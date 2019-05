Eurovision 2019 – Τελικός: Η Τάμτα «γκρέμισε» την Αρένα στο Τελ Αβίβ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Τάμτα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2019. Όπως και στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης, έτσι και σήμερα η Τάμτα ήταν εκπληκτική, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή και κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού που την αποθέωσε.

Η Τάμτα εμφανίστηκε στην σκηνή με μαύρο τζάκετ, μαύρες ψηλές μπότες και μαύρα γάντια. Στο δεύτερο ρεφρέν του τραγουδιού, οι χορευτές που την πλαισιώνουν έβγαλαν το σακάκι της και εμφανίστηκε ένα κοντό φόρεμα ασημί με κρυστάλλους.

Οι έξι λευκές κολώνες που υπήρχαν στη σκηνή δημιούργησαν ιδιαίτερο εφέ, ενώ τα γραφικά στη LED οθόνη ήταν γραμμικά σχέδια σε χρώματα κόκκινο, άσπρο, ροζ.

Στη μουσική γέφυρα πάνω στην Τάμτα έπεφτε κόκκινο φως και στη συνέχεια το Replay επαναλήφθηκε τρεις φορές, με την τραγουδίστρια να κάνει τρεις φορές την ίδια κίνηση. Στο τελευταίο ρεφρέν προστέθηκαν πυροτεχνήματα και η χορογραφία ολοκληρώθηκε με τους χορευτές να είναι ξαπλωμένοι στο πάτωμα.

Το Replay είναι γραμμένο από τους Άλεξ Παπακωνσταντίνου, Τζεράλντο Σαντέλλ, Βίκτωρ Σβένσσον, Άλμπιν Νέντλερ και Κρίστοφερ Φόγκελμαρκ.

We're gonna have Tamta's song on Replay for the rest of the week!@cybc_com_cy #DareToDream #Eurovision #CYP pic.twitter.com/gM9H49V4p1