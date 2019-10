ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

41 views 0 shares

Λαμπερή πρεμιέρα για το “Adults in the room” του Κώστα Γαβρά με τα κοστούμια του Τάκη Γιαννέτου στο Μέγαρο Μουσικής Η λαμπερή πρεμιέρα της πολυσυζητημένης ταινίας του Κώστα Γαβρά “ Adults in the room” έγινε το επίκεντρο της προσοχής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας μεταφέροντας την αίγλη του Φεστιβάλ Βενετίας όπου και βραβεύτηκε. Η ταινία καθήλωσε τους εκλεκτούς καλεσμένους με τη μοναδική αφήγηση του “Master” Κώστα Γαβρά, τις μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Λούλη και Αλέξανδρου Μπουρδούμη και τα signature κοστούμια του Τάκη Γιαννέτου ο οποίος υπογράφει τις εμφανίσεις των Ελλήνων και ξένων πρωταγωνιστών στη διεθνή ταινία.

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής επιμελείται τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστών και στα κόκκινα χαλιά των διεθνών Φεστιβάλ και ξεχωρίζει για τη ποιότητα και το μέτρο που διέπουν τις δημιουργίες του. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στην πρεμιέρα ήταν πλήθος επωνύμων. Δείτε το φωτογραφικό υλικό: Παναγιώτης Γιαννέτος Giannetos S.A. President & CEO Executive Director of the Manufacturing and Sales Department.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην αίθουσα» και η απονομή του τιμητικού βραβείου «Γιώργος Τζιώτζιος» στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο Ελληνογάλλο δημιουργό για το σύνολο της καριέρας του, σφράγισαν την Τελετή Λήξης του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πλευρό του Κώστα Γαβρά βρέθηκαν επί σκηνής οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Χρήστος Λούλής, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δημήτρης Τάρλοου, Χρήστος Στέργιογλου και Γιώργος Χωραφάς αλλά και ο συγγραφέας του βιβλίου «Adults In The Room» στο οποίο βασίζεται η ταινία, Γιάνης Βαρουφάκης. Όπως είναι γνωστό, ο πρώην υπουργός Οικονομικών εξιστορεί στο βιβλίο του όλα όσα συνέβησαν στις κλειστές πόρτες των Eurogroup κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης κρίσιμης διαπραγμάτευσης το 2015 της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές της.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ, ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ, ΜΙΣΕΛ ΓΑΒΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΗΣ, ΕΜΙΛΥ ΚΟΛΙΑΝΔΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ, ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ, ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ