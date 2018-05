City Unity College: Τελετή Αποφοίτησης 2018

59 views 0 shares

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο κ. Χάρης Γερονικόλας, Πρόεδρος του City Unity Educational Group, αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του City Unity College, τονίζοντας ότι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία είναι που επιτρέπει στους απόφοιτους να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ζωή.

Στην ομιλία του, ο καθηγητής Gregory T. Root, Dean of Unity College, απευθυνόμενος στους απόφοιτους ζήτησε «να μην κρίνουν τα βιβλία από τα εξώφυλλά τους», και να μάθουν να υπερνικούν την τάση να κρίνουν άτομα, κοινωνικές ή εθνοτικές ομάδες, ακόμη και χώρες, σύμφωνα με στερεότυπα που συχνά είναι εντελώς ανακριβή.

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, General Manager of Retail Banking Eurobank, υπογράμμισε το γεγονός ότι η επιτυχία των αποφοίτων στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή θα αντανακλά, εν μέρει τουλάχιστον, τη συνειδητή προσπάθειά τους για την πολυσυζητημένη αλλά σπανίως επιτυχημένη ισορροπία που χρειάζεται μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τα πτυχία του City University of Seattle δόθηκαν από τον συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του City Unity College, κ. Vesselin Todorov, ενώ ο Αλέξανδρος Σκλέπας, ήταν ο αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Computing, που εκφώνησε τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους και των υπόλοιπων συμφοιτητών του.

Τα πτυχία του Cardiff Metropolitan University δόθηκαν από τον καθηγητή David Brooksbank, Dean of Cardiff Metropolitan University School of Management, με τον Φίλιππο Ευστρατιάδη, αριστούχο απόφοιτο του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, να εκφωνεί τον αποχαιρετηστήριο λόγο εκπροσωπώντας και τους υπόλοιπους συμφοιτητές του.

Στη συνέχεια επιδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στον κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, στον κ. Rashad Magber, γενικό γραμματέα του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, στον καθηγητή David Brooksbank και στην κ. Αφροδίτη Βαβούγιος, Head of Study Abroad Department of City Unity College.

Με την προτροπή της προς τους απόφοιτους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να μην φοβούνται τα εμπόδια στη ζωή τους, η registrar του City Unity College, Δέσποινα Μασαούτη έκλεισε το επίσημο μέρος της τελετής αποφοίτησης με μια στοχαστική και εμπνευσμένη νότα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν, καθώς οι απόφοιτοι πόζαραν για το επίσημο ομαδικό πορτρέτο τους στο λόμπι του Ιδρύματος Ευγενίδου και στα εντυπωσιακά σκαλιά στην είσοδο του κτιρίου. Στη συνέχεια ξανάσμιξαν με τις οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και με καθηγητές και μέλη του προσωπικού του κολλεγίου κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στο λόμπι του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενός χώρου αντάξιου για ένα τόσο σημαντικό γεγονός.

City Unity College Graduation Ceremony 2018

The City Unity College Graduation Ceremony Class of 2018 took place on May 12 in the Eugenides Foundation auditorium. In a festive atmosphere, 88 graduates of City Unity received their undergraduate and postgraduate degrees, applauded by family and friends in a standing-room only hall.

In his welcoming speech, Mr. Harris Geronikolas, President of City Unity Educational Group, spoke of City Unity College’s educational philosophy, proposing that it is indeed that philosophy which enables the graduates to achieve distinction in their professional lives.

In the commencement address, Professor Gregory T. Root, Dean of City Unity College, appealed to the graduates to not judge books by their covers, correlating this idiom with learning to overcome the tendency to judge individuals, social or ethnic groups, or indeed entire countries according to stereotypes which are often not only completely inaccurate, but also malicious in intent.

In the key-note speech, Mr. Iakovos Giannaklis, General Manager of Retail Banking Eurobank, underscored the fact that the graduates’ success in their personal and professional lives would, at least in part, be a reflection of their striving consciously for the much quoted, but rarely achieved work-life balance.

The City University of Seattle degrees were presented by the City Unity College MBA coordinator Mr. Vesselin Todorov, while Alexandros Sklepas, a computing major, delivered the valedictorian address on behalf of his cohort.

Cardiff Metropolitan University’s degrees were presented by Professor David Brooksbank, Dean of Cardiff Metropolitan University School of Management, with Philippos Efstartiadis, a business studies major, delivering his cohort’s valedictorian address.

Awards of Honourable Appreciation were presented thereafter to Mr. Iakovos Giannaklis, Mr. Rashad Magber, General Secretary of the Arab-Hellenic Chamber of Commerce & Development, Professor David Brooksbank, and Aphroditre Vavougios, Head of Study Abroad Department of City Unity College.

Encouraging the graduates to chase their dreams and not allow obstacles to prevent them from achieving their goals, City Unity College’s Registrar Despoina Masaouti brought the formal part of the graduation ceremony to a thoughtful and inspiring conclusion.

The festivities continued, however, as the Class of 2018 graduates posed for their official group portrait taken in the Eugenides Foundation lobby and on the steps in front of the building, and then rejoined their families and friends as well as City Unity faculty members and administrators for food and drinks at the reception given in the lobby of what proved to be a worthy venue for this memorable event.