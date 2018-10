Ρεκόρ Γκίνες με ισχυρό μήνυμα από τους Αθηναίους

46 views 0 shares

Ισχυρό μήνυμα εξέπεμψαν σήμερα οι Αθηναίοι πολίτες, καθώς με πρωτοβουλία του Connect Athens σημειώθηκε ρεκόρ Γκίνες στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Περισσότεροι από 5.000 Αθηναίοι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο και κατάφεραν να καλύψουν μια έκταση 357,5 τ.μ. με ανακυκλώσιμα υλικά (χρώματος άσπρου - μαύρου) «γεμίζοντας» το λογότυπο της εν λόγω εταιρίας.

Παρόντες στο σημαντικό αυτό εγχείρημα ήταν μεταξύ άλλων η ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, ο Γιώργος Τζελίλης, ο παραολυμπιονίκης Γιάννης Κωστάκης, η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, ο εκπρόσωπος της αρχιεπισκοπής Αθηνών πατέρας Νικόδημος, η Action Aid, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το μέλος της ΕΟΕ Γιώργος Αλικάκος, το σώμα Ελλήνων Προσκόπων και εκπρόσωποι των εταιριών Lets do it Greece, Ethelon, Caritas, Second hand Aiesec (ανταλλαγή νέων φοιτητών). Από τις 8 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα το εγχείρημα βιντεοσκοπήθηκε παρουσία μηχανικού και 6 μαρτύρων. Όπως απαιτεί η αρμόδια επιτροπή των ρεκόρ Γκίνες, προκειμένου να πιστοποιηθεί το επίτευγμα.

Το τελευταίο κομμάτι συμπλήρωσαν η Βασιλική και η Μαρία ηλικίας 4 ετών. Αναφερόμενος στην επίτευξη της προσπάθειας ο συντονιστής της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Νίκος Μπαλτάς δήλωσε: «Τώρα που τα καταφέραμε, αισθάνομαι ανακούφιση, μεγάλη χαρά και τεράστια ικανοποίηση. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, που εδώ κι ένα μήνα εργάζεται νυχθημερόν, τα μέλη μας, τους εθελοντές μας και τους φορείς που συνέδραμαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Όπως βεβαίως, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς το εγχείρημα έγινε υπό την αιγίδα της και τις εταιρίες που μας υποστήριξαν. Εξίσου σημαντικό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε "Φέρνοντας τα παιδιά πιο κοντά στην έννοια της ανακύκλωσης" δεδομένου ότι στην σημερινή προσπάθεια, έδωσαν ενεργά το παρόν 10 δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Αθήνα. Επομένως στόχος μας είναι να καταφέρουμε να διαδώσουμε το μήνυμα του connect Athens. Σε λίγες εβδομάδες δημιουργείται ένα νέο connect στην Φιλαδέλφεια και σύντομα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Θέλουμε να αφυπνίσουμε και να ενώσουμε τα νέα της πατρίδας μας».