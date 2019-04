Ο Αrmin Van Buuren ζωντανά στη σκηνή του Unite with Tomorrowland Athens, Σάββατο 27 Ιουλίου στην πλατεία Νερού!

100 views 0 shares

Ο διάσημος Ολλανδός DJ έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει το set του, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα που θα βρεθούν ζωντανά κοντά μας. Υπενθυμίζουμε πως θα υπάρξει δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Βέλγιο, μέσω της οποίας θα απολαύσουμε 3 ακόμα τεράστια ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής!

Χωρίς αμφιβολία, το όνομα του Armin Van Buuren είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ο μοναδικός, μέχρι στιγμής, που έχει κερδίσει το νο 1 του ετήσιου DJ Mag Top 100 πέντε φορές, ενώ βρίσκεται στο Top-5 επί 17 συνεχόμενα χρόνια (νο 4 στον κόσμο για το 2018)! Η διαρκής αφοσίωσή του σε αυτό που κάνει του έχει χαρίσει μία υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy, με το "This Is How It Feels Like" (feat. Trevor Guthrie), και αμέτρητες παγκόσμιες επιτυχίες, όπως τα "Another You", "I Need You", "Sunny Days", "Sex, Love & Water", "Therapy", "Blah Blah Blah", "Wild Wild Son" κ.α.

Το δίωρο ραδιοφωνικό του show, A State Of Trance (ASOT), μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση από το προσωπικό του studio, που βρίσκεται στα κεντρικά της Armada, φτάνοντας σε ένα ακροατήριο 40 εκατομμυρίων ανθρώπων σε περισσότερες από 80 χώρες, καθώς και online (μέσω audio και video live stream) στο YouTube και το facebook.

Επιπρόσθετα, είναι συνιδρυτής (μαζί με τους Maykel Piron και David Lewis) της Armada Music, της δισκογραφικής που εδρεύει στο Άμστερνταμ και που θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής, έχοντας κερδίσει 6 φορές τον τίτλο "Best Global Record Label" στα International Dance Music Awards, στο Miami.

Σαν performer, o Armin Van Buuren δίνει περισσότερα από 150 shows τον χρόνο, μπροστά σε χιλιάδες θεατές σε πολύ μεγάλα venues και αρένες, καθώς και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, με πρώτο και κορυφαίο το Tomorrowland στο Βέλγιο.

Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει 6 full-length albums με το όνομά του: "76" (2003), "Shivers" (2005), "Imagine" (2008), "Mirage" (2010), "Intense" (2013) και "Embrace" (2015).

Κάνε τώρα προεγγραφή στο tomorrowland.com για την ειδική προπώληση που ξεκινάει την Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 15:00, μέσω της viva!

Η προεγγραφή είναι πολύ σημαντική ώστε να μπορέσες να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το Tomorrowland στο Βέλγιο συνήθως γίνεται sold out μέσα σε λίγες ώρες (πουλώντας πάνω από 400.000 εισιτήρια!), ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα UNITE With Tomorrowland σε όλες τις επιλεγμένες χώρες, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ημέρες.

Επιπρόσθετα, αναμένεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών από το εξωτερικό, καθώς το UNITE With Tomorrowland είναι ένα event-φαινόμενο παγκοσμίου βεληνεκούς και η διοργάνωσή του στην Αθήνα θα γνωστοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

H ειδική προπώληση θα ξεκινήσει στις 15/4 και θα διαρκέσει μέχρι τις 24/4. Κατά τη διάρκειά της, θα έχουν δικαίωμα αγοράς μόνο όσες και όσοι έχουν πραγματοποιήσει την προεγγραφή. Σύντομα, θα ανακοινωθεί και το υπόλοιπο line-up που θα βρεθεί live στη σκηνή της Αθήνας, το Σάββατο 27 Ιουλίου, σε μία Πλατεία Νερού όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ!

Εξασφαλίστε άμεσα το εισιτήριό σας!

