Release Athens presents Manowar "The Final Batlle" - Special guests: Rhapsody Of Fire - Support band: Imperia!

Το Release Athens παρουσιάζει τους βασιλιάδες του metal, Manowar, ζωντανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επικής "The Final Battle World Tour 2019″! Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε ένα show μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, που θα εκπληρώσει το όνειρο κάθε οπαδού των Manowar!

Special guests στη μεγαλύτερη metal βραδιά του 2019, θα είναι οι Rhapsody Of Fire, οι Ιταλοί πρωτοπόροι του symphonic power metal. Μαζί τους και οι Imperia, η μπάντα του ατμοσφαιρικού metal που ενώνει τέσσερις μουσικούς από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 45 ευρώ, μέχρι και την Παρασκευή 31/5. Από 1/6, θα ισχύει η τελική τιμή των 48 ευρώ. Επίσης, διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 150 ευρώ.

Διάθεση:

Online / v iva.gr + releaseathens.gr

Tηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload Stores, Seven Spots, Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης – Evripidis Bookstores, στον πολυχώρο Yoleni's Hellas (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ.

Υπενθυμίζουμε πως κατά την είσοδό σας στο φεστιβάλ θα σας δοθεί δωρεάν έγχρωμο αναμνηστικό hard copy εισιτήριο!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσημος Συνεργάτης προπώλησης εισιτηρίων για τις συναυλίες του Release Athens Festival είναι το www.viva.gr. Οποιαδήποτε άλλη πηγή πώλησης εισιτηρίων - εταιρεία, πρακτορείο, ηλεκτρονική πλατφόρμα ή δευτερογενείς πωλήσεις - δεν αναγνωρίζεται και δεν αποτελεί συνεργάτη της εταιρείας.

Oι Rhapsody Of Fire, οι πρωτοπόροι του symphonic power metal από την Τεργέστη της Ιταλίας, θα φέρουν πάθος, ταχύτητα και τεχνική αρτιότητα σε μια μοναδική βραδιά! Με αριστουργήματα όπως τα "Legendary Tales", "Symphony Of Enchanted Lands" και "Dawn Of Victory", οι Rhapsody Of Fire επιστρέφουν στη δύναμη αυτών των μυθικών δίσκων με τον φετινό τους "The Eighth Mountain" να έχει ήδη ενθουσιάσει οπαδούς και κριτικούς, ορίζοντας μιας νέα εποχή, με τον μόνιμο συνθέτη και ιδρυτή τους, Alex Staropoli, σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Για το νέο δίσκο συνεργάστηκαν με την περίφημη Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρίας, η οποία έχει δουλέψει σε περισσότερα από 600 soundtracks ταινιών, δύο χορωδίες και διάφορους σόλο καλλιτέχνες, ενώ στην ηχογράφησή του χρησιμοποίησαν και μεσαιωνικά όργανα.

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμφάνιση με σπουδαία και αθάνατα τραγούδια όπως τα "Flames Of Revenge", "Land Of Immortals", "Emerald Sword", "Dawn Of Victory", "Holy Thunderforce", "The March of the Swordmaster", "Reign Of Terror".

Η σύνθεση των Rhapsody Of Fire: Giacomo Voli (vocals), Alex Staropoli (keyboards), Roby De Micheli (guitars), Alessandro Sala (bass), Manu Lotter (drums).

rhapsodyoffire.com/

facebook.com/rhapsodyoffire/

Oι Imperia είναι μια μπάντα του ατμοσφαιρικού metal που έχει την ιδιαιτερότητα να αποτελείται από μέλη προερχόμενα από τέσσερις διαφορετικές χώρες: Νορβηγία, Φινλανδία, Γερμανία και Βέλγιο.

Ο ήχος τους, άλλοτε σκληρός άλλοτε ορχηστρικός αλλά πάντα γεμάτος ενέργεια και στοιχεία αγνού metal, χαρακτηρίζεται από τη φωνή της Νορβηγίδας Helena Iren Michaelsen, πρώτης τραγουδίστριας των Sahara Dust - που πλέον είναι γνωστοί σε όλους μας ως Epica.

Ξεκινώντας το 2004 με μία διασκευή στο "Lotus Eaters" των Dead Can Dance, οι Imperia συνέχισαν την πορεία τους προσπαθώντας να εξερευνήσουν διάφορα μουσικά μονοπάτια, από βαθιά συναισθηματικές στιγμές έως οπερατικά ξεσπάσματα.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 6 studio albums και μία συλλογή. Από το ντεμπούτο τους, "The Ancient Dance of Qetesh" (2004), μέχρι το φετινό, "Flames of Eternity", παραμένουν μία μπάντα που προσπαθεί να εδραιωθεί στο ευρωπαϊκό metal στερέωμα, με βασικά όπλα την ευελιξία και την άρτια τεχνική τους.

imperiaband.com

facebook.com/imperiaband

instagram.com/imperiaband.