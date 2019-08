Η Samsung και η Under Armour Παρουσιάζουν το Galaxy Watch Active2 Under Armour

160 views 0 shares

Η Samsung Electronics Co., Ltd. και η Under Armour Inc., ανακοίνωσαν σήμερα την αποκλειστική Under Armour έκδοση του πρόσφατα ανακοινωθέντος Galaxy Watch Active2. Το Galaxy Watch Active2 Under Armour είναι ένας νέος τύπος smartwatch, σχεδιασμένο για αφοσιωμένους δρομείς, που θέλουν να αναβαθμίσουν την προπόνησή τους. Στο πλαίσιο διεύρυνσης της υπάρχουσας συνεργασίας με την Under Armour, η Samsung θα παρέχει μια δικτυωμένη εμπειρία running. Το αποκλειστικό software που διατίθεται μόνο στην έκδοση Galaxy Watch Active2 Under Armour θα συμβάλλει ώστε οι δρομείς να βελτιώσουν την απόδοσή τους μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

«Η ειδική έκδοση Galaxy Watch Active2 Under Armour θα βοηθήσει τους ανθρώπους να απολαύσουν την running εμπειρία, βελτιώνοντας συνολικά την ευεξία τους και συνδέοντάς τους απρόσκοπτα με τις ψηφιακές συσκευές τους» δήλωσε ο Woncheol Chai, SVP και Head του Product Strategy Team, Mobile Communications Business στη Samsung Electronics. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που η φιλοσοφία της Samsung για ισορροπημένο τρόπο ζωής συναντά την αθλητική κουλτούρα της Under Armour, αποκλειστικά για τους χρήστες του Galaxy».

Με μοναδικές δυνατότητες, όπως η καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο με βάση το ρυθμό και η κορυφαία πρόσβαση στην μεγαλύτερη fitness κοινότητα παγκοσμίως μέσω του MapMyRun[1], η εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy στο smartwatch παρέχει άμεσα δεδομένα άσκησης, διαισθητική προπόνηση και ολοκληρωμένα workouts, απευθείας από τον καρπό του χεριού.

«Στην Under Armour, στόχος μας είναι κάθε προϊόν που σχεδιάζουμε να βελτιώνει την απόδοση των αθλητών, και πιστεύουμε ότι συμφωνεί απόλυτα με την αποστολή της Samsung για δημιουργία προϊόντων που εμπλουτίζουν τη ζωή και δημιουργούν ένα νέο μέλλον», δήλωσε ο Paul Fipps, Chief Digital Officer στην Under Armour. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στα όρια της απόδοσης και της τεχνολογίας μέσω της συνεργασίας μας με τη Samsung. Μαζί χτίζουμε το μέλλον με μια απρόσκοπτη φυσική και ψηφιακή εμπειρία. Η ειδική έκδοση του Galaxy Watch Active2 Under Armour σε συνδυασμό με τα παπούτσια UA HOVR και τη μοναδική εμπειρία της MapMyRun εφαρμογής, θα βοηθήσουν τους runners να βελτιώσουν την προπόνηση και κατ’ επέκταση την απόδοσή τους».

Προπονητής 24/7

Το Galaxy Watch Active2 Under Armour παρέχει στους χρήστες πληροφορίες για τη φυσική τους κατάσταση και μπορεί να τους καθοδηγήσει σε πραγματικό χρόνο, για να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαδρομές τους. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το smartwatch ή από τα παπούτσια Under Armour Connected, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν και να ακούν οδηγίες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση του βήματός τους, στη διατήρηση του ρυθμού τους και στην κατάκτηση των στόχων τους.

Το Galaxy Watch Active2 Under Armour ενθαρρύνει τους χρήστες να θέσουν εξατομικευμένους στόχους, σχετικά με το ρυθμό, την απόσταση και τη διάρκεια, και παρέχει ηχητικά και οπτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους. Με καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από το smartwatch του, ο χρήστης λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμόσει την προπόνησή του. Στη συνέχεια, το Galaxy Watch Active2 Under Armour παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες για την βελτίωση του workout τους, στο smartphone τους, με στόχο την βελτίωση της τεχνικής τους.

Συνεργασία με MapMyRun

Πριν από κάθε τρέξιμο, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους πλάνο προπόνησης και να λάβουν συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Το Galaxy Watch Active2 Under Armour περιλαμβάνει έξι μήνες δωρεάν πρόσβασης στο MapMyRun Premium Membership[2], παρέχοντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε προγράμματα προπόνησης που θα τους παροτρύνουν να ανεβάσουν τους ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, το ειδικά διαμορφωμένο Under Armour καντράν θα παρουσιάζει βασικά δεδομένα, όπως ο καρδιακός παλμός, ο ρυθμός και η προσωπική κατάσταση του χρήστη, για συλλογή στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση και σύγκριση της προόδου του. Όταν χρησιμοποιείται με τα Galaxy Buds, οι χρήστες μπορούν επικεντρωθούν στο τρέξιμό τους, ακούγοντας μηνύματα καθοδήγησης σε κομβικά σημεία της προπόνησης.

Σύνδεση σε Κάθε Βήμα

Από το 2019, όλα τα running παπούτσια υψηλής απόδοσης HOVR της Under Armour συνδέονται με την εφαρμογή MapMyRun. Ειδικά στην περίπτωση του Galaxy Watch Active2 Under Armour, συνδέοντας το smartwatch με τα παπούτσια τρεξίματος UA HOVR Connected[3], οι χρήστες έχουν στατιστικά στοιχεία και οδηγίες για την προπόνησή τους, σε πραγματικό χρόνο.

Smartwatch για Συνολική Παρακολούθηση Απόδοσης

Το design του Galaxy Watch Active2 Under Armour περιλαμβάνει ένα ελαφρύ, σπορ σώμα αλουμινίου με ειδικά σχεδιασμένο καντράν, σε δύο διαθέσιμα μεγέθη: 44χιλ. με Μαύρο λουράκι και 40χιλ. με Mod γκρι λουράκι. Και τα δύο λουράκια είναι κατασκευασμένα από Φθοροελαστομερές υλικό (FKM) και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, διασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή.

Σε συνδυασμό με τις προηγμένες, χαρακτηριστικές λειτουργίες του Galaxy Watch Active2, όπως η νέα χαρακτηριστική περιστρεφόμενη οθόνη αφής και το One UI, το Galaxy Watch Active2 Under Armour παρέχει ακόμα περισσότερες σχεδιαστικές επιλογές και διαισθητικούς ελέγχους, ανταποκρινόμενο στις εκάστοτε εξατομικευμένες ανάγκες ευεξίας. Το καντράν του ρολογιού είναι δυναμικό και μίνιμαλ, ενώ οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή MapMyRun με ένα μόνο άγγιγμα. Το καντράν του ρολογιού ξεχωρίζει για το κινούμενο Eclipse design του, που λάμπει και αλλάζει ανάλογα με την ώρα, με ευδιάκριτες λειτουργίες ώρας και ημερομηνίας, για ευκολία στη χρήση.

Προϊοντικές Προδιαγραφές

Κατηγορία Χαρακτηριστικά Χρώμα Μαύρο και Mod Γκρι από Φθοροελαστομερές υλικό (FKM) Διαστάσεις και Βάρος Σώμα αλουμινίου 44χιλ.: 44 x 44 x 10.9T, 30γρ Σώμα αλουμινίου 40χιλ.: 40 x 40 x 10.9T, 26γρ Οθόνη 44χιλ.: 1.4” (34mm) 360 x 360 Super AMOLED, Full color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+ 40χιλ.:1.2” (30mm) 360 x 360 Super AMOLED, Full color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+ Λουράκι 44χιλ.: 20χιλ. εναλλάξιμο 40χιλ.: 20χιλ. εναλλάξιμο Μπαταρία 44χιλ: 340mAh 40χιλ: 247mAh Chipset Exynos 9110 Διπύρηνος 1.15 GHz OS Tizen Μνήμη 768MB + 4GB Συνδεσιμότητα Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou [4] Αισθητήρες Παρακολούθηση καρδιακών παλμών (με 8 Φωτοδιόδους), Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), Επιταχυνσιόμετρο (μετρά μέχρι και 32γρ. ασκούμενης δύναμης), Γυροσκόπιο, Βαρόμετρο, Ambient Light Φόρτιση Βασισμένο στο πρότυπο ασύρματης φόρτισης WPC Ανθεκτικότητα 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G PUI 2 Κουμπιά, Ψηφιακή Στεφάνη Συμβατότητα Samsung και άλλες Android συσκευές: 5.0 και/ή πάνω, RAM 1.5GB και/ή πάνω : iPhone 5 και/ή πάνω, iOS 9.0 και/ή πάνω

*Η διαθεσιμότητα, τα χρώματα και η τιμή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την αγορά. Όλες οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πλεονεκτημάτων, του σχεδιασμού, των τιμών, των εξαρτημάτων, των επιδόσεων, της διαθεσιμότητας και των δυνατοτήτων του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.