Φέτος με το Caprice... το παιχνίδι δεν σταματάει ποτέ!

124 views 0 shares

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού «GAME IS NEVER OVER», οι καταναλωτές μπορούν μέσω της σελίδας (www.capricefeeltheroll.gr/gameisneverover/) να λάβουν μέρος σε εβδομαδιαίες κληρώσεις με τον κωδικό που βρίσκουν στις συσκευασίες Caprice με το ειδικό κίτρινο αυτοκόλλητο και να διεκδικήσουν κάθε εβδομάδα ένα PlayStation 4, μαζί με 12μηνες συνδρομές PS PLUS και άλλα πλούσια δώρα!

Παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, οι καταναλωτές μπορούν με τον κωδικό της συσκευασίας τους, να δηλώσουν συμμετοχή και στο Caprice Gaming Team. Η gaming εμπειρία φτάνει σε άλλο level με 12 τυχερούς gamers να κληρώνονται και να διαγωνίζονται στον μεγάλο τελικό του Caprice FIFA ’20 Tournament, την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του φεστιβάλ AthensCon, στο γήπεδο TAE KWON DO.



Μέχρι τη στιγμή της αναμέτρησης, οι 12 gamers θα περάσουν μια μέρα με τον δημοφιλή Youtuber 2J και τους Coaches των 2 ομάδων, τους αγαπημένους YouTubers του κοινού, PanosDent και Cat Von K, oι οποίοι θα μοιραστούν τα μυστικά και τις τεχνικές τους για το FIFA ’20 με τους 12 φιναλίστ, με στόχο να τους οδηγήσουν στη νίκη. Οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες, αλλά μόνο ένας θα κατακτήσει την κορυφή και φυσικά το μεγάλο δώρο!



Ο νικητής θα κερδίσει, μαζί με 1 άτομο της επιλογής του, την ευκαιρία να ταξιδέψει στη Βοστώνη, στις Η.Π.Α. για το πιο συναρπαστικό gaming event και να ζήσει μια ανεπανάληπτη εμπειρία!



Βρες κι εσύ τώρα τον κωδικό στις αγαπημένες σου συσκευασίες Caprice Παπαδοπούλου και μπες στο παιχνίδι.

Γιατί…GAME IS NEVΕR OVER!

Ο διαγωνισμός GAME IS NEVER OVER έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2020. Κλήρωση για το Caprice Gaming Team: 11/11/2019

Δείτε παρακάτω το νέο TV spot του διαγωνισμού GAME IS NEVER OVER: