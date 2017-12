Η μέρα που σιώπησε ο Λέμι και έκλαψαν οι μεταλλάδες! (ΒΙΝΤΕΟ)

157 views 0 shares

O frontman του βρετανικού συγκροτήματος των Motorhead, Ίαν «Λέμι» Κίλμιστερ άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου του 2015 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 70 χρόνων, έπειτα από μια σύντομη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Όπως ανέφερε η μπάντα συντετριμμένη στην επίσημη σελίδα της στο facebook, ο θρυλικός ρόκερ, τραγουδιστής και μπασίστας διαγνώστηκε με μια ιδιαίτερη επιθετική μορφή καρκίνου στις 26 Δεκεμβρίου και έπειτα από δυο ημέρες κατέληξε στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του.

Ο Λέμι γεννήθηκε στο Μπάρσλεμ του Στάφορντσαϊρ της Αγγλίας, στις 24 Δεκεμβρίου του 1945. Φοίτησε στο σχολείο Ysgol Syr Thomas Jones, όπου του έδωσαν το παρατσούκλι "Lemmy" από τη φράσης "lend me" ("δάνεισε μου") που χρησιμοποιούσε για να ζητάει δανεικά χρήματα.

Σε εφηβική ηλικία ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, όταν είδε τους Beatles ζωντανά και εντάχθηκε στους The Sundowners. Στα 17 του χρόνια, μετακόμισε στο Στόκπορτ μαζί με την κοπέλα του, Κάθι, με την οποία έκανε ένα γιο. Εκεί, έγινε μέλος των Rainmakers, των The Motown Sect και το 1965, εντάχθηκε στους The Rockin' Vickers. Το 1967, μετακόμισε στο Λονδίνο και συγκατοίκησε με τον Νόελ Ρέντινγκ, μπασίστα του σχήματος του Τζίμι Χέντριξ. Ο Λέμι ξεκίνησε να δουλεύει σαν μεταφορέας The Rockin' Vickers, ενώ το 1969 κυκλοφόρησε το δίσκο "Escalator" με τους Sam Gopal. Στη συνέχεια, έγινε μέλος των Opal Butterfly οι οποίοι διαλύθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Το 1972, έγινε μέλος του space rock συγκροτήματος Hawkwind, μαζί με το ντράμερ Σάιμον Κινγκ. Ο Λέμι συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Λάρι Γουόλις των Pink Fairies, σχηματίζοντας τους Motörhead το 1975, με την ονομασία του συγκροτήματος να προέρχεται από το τελευταίο κομμάτι που έγραψε όταν ήταν μέλος των Hawkwind. Αρχικός σκόπευε να ονομάσει το συγκρότημα Bastards, αλλά άλλαξε γνώμη μετά από προτροπή του μάνατζερ του. Οι Motörhead καθιερώθηκαν ως ένα ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του "New Wave of British Heavy Metal".

Μουσικοί όπως ο Ozzy Osbourne και το συγκρότημα Judas Priest, εξέφρασαν τη λύπη τους για το χαμό του Λέμι, μέσα από τις προσωπικές σελίδες τους στο Facebook.

O Οzzy έγραψε για τον Λέμι: "Έχασα έναν από τους καλύτερους φίλους μου σήμερα, τον Lemmy. Θα μας λείψει ειλικρινά. Ήταν ένας πολεμιστής και ένας θρύλος. Θα σε δω στην άλλη πλευρά".

Ενώ οι Judas Priest ανέφεραν: "Τα λόγια δεν είναι αρκετά για τον Lemmy, για αυτό θα του πούμε απλά αντίο και ότι τον ευχαριστούμε για τη μουσική, τα σόου και τις περιοδείες που κάναμε μαζί, για τα γέλια και τις ιστορίες που μοιραστοίκαμε και που αξίζει να τιμήσουμε".

Ο Ίαν «Λέμι» Κίλμιστερ μέσα από τα δικά του λόγια:

Είμαστε οι Motorheard και παίζουμε Rock ‘n’ Roll.

Οι Motorhead ποτέ δεν θέσαμε ως στόχο να ξεκινήσουμε μια τάση - ήμασταν εκεί για να πάμε ενάντια σε όλες τις τάσεις. Το γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάτι, με κάνει να φοβάμαι.

Ο θάνατος είναι κάτι αναπόφευκτο, έτσι δεν είναι; Γίνεται επίγνωση όταν φτάνεις σε μια ηλικία όπως τη δική μου. Δεν ανησυχώ για αυτό. Είμαι έτοιμος για αυτόν. Όταν "φύγω", θέλω να "φύγω" κάνοντας αυτό που ξέρω καλύτερα. Δεν θα μπορούσα να παραπονεθώ αν επρόκειτο να πεθάνω αύριο. Ήταν καλά.

Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο όπου ο καθένας αποφασίζει ότι είσαι τόσο γέρος.

Δεν είμαι τόσο γέρος, και μέχρι να αποφασίσω ότι είμαι, δεν πρόκειται να είμαι!

Αν θέλεις να είσαι ροκ σταρ, φρόντισε να γίνεις. Ο κόσμος δεν θέλει να δει τον τύπο της διπλανής πόρτας πάνω στη σκηνή, θέλει να δει έναν τύπο από άλλον πλανήτη. Θες να δεις κάποιον που δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσεις στην καθημερινότητά σου.

Ό,τι είναι ευχάριστο στη ζωή είναι επικίνδυνο. Το έχεις προσέξει; Θα ήθελα να βρω τον μπάσταρδο που το έχει φροντίσει αυτό...

Δεν μετανιώνω για τίποτα, είναι τόσο άσκοπο. Είναι πολύ αργά για μετάνοιες. Έχεις ήδη κάνει κάτι, έτσι δεν είναι; Έζησες τη ζωή σου. Μην εύχεσαι να μπορούσες να αλλάξεις κάτι.

Γεννημένος για να χάνεις. Ζήσε για να κερδίσεις.

Στη ζωή μου μέχρι τώρα, έχω ανακαλύψει ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο δύο είδη ανθρώπων: αυτοί που είναι εκεί για εσένα, και αυτοί που είναι εναντίον σου. Μάθε να τους αναγνωρίζεις, γιατί συχνά μπορεί να τους μπερδέψεις.

Μου φαίνεται ότι ο γενναίος, νέος, κόσμος μας γίνεται όλο και λιγότερο ανεκτικός, πνευματικός και μορφωμένος από ό,τι ήταν όταν ήμουν νέος.

Νομίζω ότι τα 45 είναι μια καλή ηλικία για να πεθάνεις. Μια γρήγορη καρδιακή προσβολή ή κάτι τέτοιο... ή ένας ωραίος, καθαρός αποκεφαλισμός σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

Το μόνο ενδιαφέρον πράγμα σχετικά με τη θρησκεία είναι πόσοι άνθρωποι έχουν σφαχτεί για αυτή.

Ο κομμουνισμός και ο ναζισμός είναι επίσης θρησκείες, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό.