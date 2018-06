Σ’ αρέσουν οι Beatles; Ό,τι πιο συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό και συγκινητικό μπορείς να δεις στη ζωή σου (ΒΙΝΤΕΟ)

88 views 0 shares

Δεν υπάρχει λοιπόν ένας εγχώριος James Corden να είναι συμπαθής, έξυπνος, ταλαντούχος, να γνωρίζει από μουσική, να αυτοσαρκάζεται και να έχει μία εμπνευσμένη ιδέα πέρα από τα γνωστά και τα τετριμμένα. Να δώσει έναν άλλον αέρα στην ελληνική τηλεόραση και να παρουσιάσει τη μουσική όπως πρέπει να την παρουσιάζει, ώστε να την αγκαλιάσει περισσότερο κόσμος.

Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν του «Carpool Karaoke» που έστησε μαζί με τον μέγα Paul McCartney στους δρόμους του Λίβερπουλ, εκεί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι Beatles (το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής!) είναι η επιτομή όσων λέμε παραπάνω.

Δείτε το, ιδίως από τη μέση και μετά, όταν ο Paul εμφανίζεται ξεφνικά και χωρίς να το γνωρίζει ουδείς σε μία παμπ, δείτε το και απολαύστε αντιδράσεις του ανυποψίαστου κοινού. Τρέχουν από τους δρόμους να μπουν μέσα! Παρακολουθήστε την έκπληξή τους αλλά και τον ενθουσιασμό τους όσο άκουγαν ζωντανά τα τραγούδια A Hard Day's Night, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Love Me Do, Back in the U.S.S.R και Hey Jude.

Αυτή την τηλεόραση και αυτή τη μουσική θέλουμε, γίνεται;

Πηγή: e-tetradio.gr