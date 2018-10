Ένα φεστιβάλ που θα γεμίσει την πόλη με μελάνι και γκάζια!

84 views 0 shares

Οι επισκέπτες θα δουν από κοντά τους καλύτερους Έλληνες και ξένους tattoo artists εν δράσει, θα μάθουν τα μυστικά της τέχνης τους και θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα κουβαλούν μαζί τους μέχρι την επόμενη συνάντηση.

Την επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Red & White Productions, η εταιρεία που έχει παρουσιάσει τα τελευταία 12 χρόνια τα πιο μεγάλα και απολύτως επιτυχημένα tattoo conventions στην Ελλάδα (Athens International Tattoo Convention, Αthens Tattoo Expo, Balkan Thessaloniki Tattoo Convention) φεστιβάλ που λειτουργούν με βάση τα πρότυπα των μεγαλύτερων και καλύτερων φεστιβάλ διεθνώς.

Στην Θεσσαλονίκη λοιπόν, γίνεται το επόμενο κάλεσμα για τους tatoo lovers καθώς περισσότεροι από 150 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες αναμένεται να παρουσιάσουν την δουλειά τους, ενημερώνοντας το κοινό και προσφέροντας παράλληλα όλες τις γνώσεις και την αγάπη για την τέχνη τους.

Η επιτυχία και η σημαντική προσέλευση του κοινού στο Athens International Tattoo Convention κάνει φανερή την διάδοση της τέχνης του tattooing και δίνει το μήνυμα στην Θεσσαλονίκη που παίρνει τη σκυτάλη. Ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά καθώς η γιορτή αυτή απευθύνεται κάθε χρόνο σε μεγαλύτερο μέρος του κοινού αγκαλιάζοντας κάθε ηλικία και κάθε κατηγορία επισκεπτών.

Μεγάλοι αλλά και μικροί, θα γίνουν ένα με τον παλμό του φεστιβάλ μέσα από συναυλίες στο open air stage, διαγωνισμούς, graffiti shows, αλλά και πλήθος παράλληλων θεμάτων και θεαμάτων γύρω από το tattoo.

Ένας θεσμός που τραβά το ενδιαφέρον όχι μόνο όσων ασχολούνται αποκλειστικά με τα τατουάζ, αλλά και με όσους θέλουν να ανακαλύψουν την καλλιτεχνική του διάσταση, γνωρίζοντας από κοντά σπουδαίους tattoo artists τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες, καθώς και να διασκεδάσουν με τα shows/ live music concerts/ εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.

Ημέρες Μοτοσυκλέτας στα πλαίσια του Tattoo Convention

Το Τattoo Convention αποκτά γκάζια! Το φεστιβάλ θα φέρει στο επίκεντρο της διοργάνωσης και τις Ημέρες Μοτοσυκλέτας, την έκθεση μοτοσυκλέτας για τη Β. Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Μake A Wish – Κάνε μια Ευχή Ελλάδος

Για ακόμα μια χρονιά το Make A Wish– Κάνε μια Ευχή Ελλάδος θα βρίσκεται στο 5th Balkan Thessaloniki Tattoo Convention όπου οι tattoo artists θα προσφέρουν χαρά, ευχές και χαμόγελα. Θα βρίσκονται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν το δικό τους «Αστέρι της Ευχής»! Όλα τα έσοδα από τα tattoo «αστέρια της ευχής» θα διατεθούν στο Make A wish βοηθώντας να πραγματοποιηθούν οι πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών από 3 έως 18 ετών, με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα.

H απόλυτη συνάντηση των tattoo lovers της Βόρειας Ελλάδας, η πιο φαντασμαγορική έκθεση της πόλης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη! Not to be missed!