UNITE With Tomorrowland Athens - Armin Van Buuren + more tba

Το UNITE With Tomorrowland έρχεται στην Ελλάδα! Το Σάββατο 27 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού (διαμορφωμένη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ), θα ζήσουμε τη μαγεία της μεγαλύτερης γιορτής της dance μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο!Headliner σε αυτή τη μεγάλη βραδιά θα είναι ο μοναδικός Armin Van Buuren, ένας από τους μεγαλύτερους DJs και παραγωγούς της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει ζωντανά το set του!

Από σήμερα, Δευτέρα 15/4, στις 15:00, ξεκινάει η πρώτη φάση της προπώλησης των εισιτηρίων η οποία θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, 24/4, την ίδια ώρα. Κατά τη διάρκειά της, θα έχουν δικαίωμα αγοράς μόνο όσες και όσοι έκαναν προεγγραφή στοtomorrowland.com, στην ειδική τιμή των 38 ευρώ (γενική είσοδος) και των 120 ευρώ (VIP).

Από τις 24/4 και ώρα 15:01, θα ξεκινήσει η γενική πώληση των εισιτηρίων και η τιμή θα διαμορφωθεί στα 45 ευρώ (γενική είσοδος) και τα 150 ευρώ (VIP).

Στις VIP θέσεις περιλαμβάνονται:

Ειδικά υπερυψωμένη εξέδρα σε προνομιακή θέση

Parking

Είσοδος κατά προτεραιότητα

Πριβέ μπαρ / τουαλέτες

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / viva.gr

UNITE With Tomorrowland / Σάββατο 27 Ιουλίου / Armin Van Buuren LIVE + more tba

Πλατεία Νερού / Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου Φαλήρου

Χρήσιμες πληροφορίες και τα τελευταία νέα στο www.tomorrowland.com/en/unite-greece και στη facebook σελίδα του event.

Στις 27 Ιουλίου, το UNITE With Tomorrowland θα ενώσει τους People of Tomorrow (τους Ανθρώπους του Αύριο, όπως ονομάζονται οι πιστοί φίλοι του φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο) από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία με το Tomorrowlandστο Βέλγιο. Με το Amicorum Spectaculum - ένα από τα μυθικότερα θέματα στην ιστορία του Tomorrowland - το UNITE With Tomorrowland έχει την τιμή να υποδέχεται τους πιο εντυπωσιακούς entertainers στον κόσμο. Μία μαγική γιορτή με ένα τεράστιο DJ line-up από διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες επί σκηνής και τη μοναδική δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Βέλγιο σε συνδυασμό με μία σκηνή σε κάθε χώρα, προσαρμοσμένη στην αντίστοιχη του κεντρικού φεστιβάλ, με εκπληκτικά ντεκόρ και ειδικά εφέ, με σκοπό να ζήσουμε όλοι στο έπακρο την μαγική ατμόσφαιρα τουTomorrowland.

Οι επισκέπτες του UNITE With Tomorrowland θα μεταφερθούν σε έναν μαγικό κόσμο με ένα μαζικό και εξαιρετικά επιμελημένο line-up από διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες, live επί σκηνής, ενώ οι εμφανίσεις των βασικών headliners από την κεντρική σκηνή του Βελγίου θα μεταδοθούν ζωντανά κατά τη διάρκεια του event. Αυτή η μοναδική ζωντανή δορυφορική σύνδεση με το θρυλικό Tomorrowland δίνει στους People of Tomorrow σε κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες την ευκαιρία να συνδεθεί με τους επισκέπτες των "ιερών τόπων" του φεστιβάλ στο Βέλγιο και το αντίστροφο. Το livestream γίνεται σε απόλυτο συγχρονισμό με τοshow στο Βέλγιο, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες του φεστιβάλ να ξεφύγουν από την πραγματικότητα, να μεταφερθούν και να ζήσουν την μοναδική, μαγική ατμόσφαιρα τουTomorrowland. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα του UNITE With Tomorrowland: να ενώσει τους People of Tomorrow - όχι μόνο με τους αγαπημένους τους DJs, αλλά και μεταξύ τους.

Περισσότερα για το Tomorrowland 2019:

To Tomorrowland είναι ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ που γίνεται στο Βέλγιο. Διοργανώνεται από τους αυθεντικούς ιδρυτές (και ιδιοκτήτες του), τους αδελφούς Beers. Πραγματοποιείται σε έναν όμορφο φυσικό χώρο, την ψυχαγωγική περιοχή του de Schorre, στην πόλη του Boom(16 χιλιόμετρα νότια της πόλης Antwerp και 32 χιλιόμετρα βόρεια των Βρυξελλών). ΤοTomorrowland λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από το 2005 και πλέον είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο.

Το 2019, το Tomorrowland γιορτάζει τα 15 του χρόνια και αυτό είναι λόγος για έναν εορτασμό με ένα νέο θέμα με τίτλο, The Book of Wisdom: The Return, με μία εντυπωσιακή κεντρική σκηνή να το συνοδεύει, καθώς και με ένα απίστευτο line-up που αποτελείται από περισσότερους από 1000 καλλιτέχνες. Το Tomorrowland επιστρέφει στο Boom, στο Βέλγιο, για άλλα δύο τριήμερα αυτή τη χρονιά, στις 19-21 και 26-28 Ιουλίου. Κατά τη διάρκειά τους, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι θα εισέλθουν στους "ιερούς τόπους" του φεστιβάλ.

Πολλές ειδικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν τη φετινή χρονιά για να εορταστεί η 15η επέτειος του Tomorrowland. Το ξεκίνημά του πραγματοποιήθηκε το 2005 και, στο διάστημα μέχρι σήμερα, έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που πλέον θεωρείται το δημοφιλέστερο και εντυπωσιακότερο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο. Αυτή τη χρονιά, η 15η επέτειος θα τιμηθεί με διάφορους τρόπους, όπως η πρώτη χειμερινή εκδοχή του φεστιβάλ, με το TomorrowlandWinter στο Alpe d'Huez (Γαλλία) και την δημιουργία του Tomorrowland - One World Radioπου πρόσφατα ξεκίνησε να βρίσκεται στον αέρα.

Περισσότερα για τον Armin Van Buuren

Χωρίς αμφιβολία, το όνομα του Armin Van Buuren είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ο μοναδικός, μέχρι στιγμής, που έχει κερδίσει το νο 1 του ετήσιου DJ Mag Top 100 πέντε φορές, ενώ βρίσκεται στο Top-5 επί 17 συνεχόμενα χρόνια (νο 4 στον κόσμο για το 2018)! Η διαρκής αφοσίωσή του σε αυτό που κάνει του έχει χαρίσει μία υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy, με το "This Is How It FeelsLike" (feat. Trevor Guthrie), και αμέτρητες παγκόσμιες επιτυχίες, όπως τα "Another You", "I Need You", "Sunny Days", "Sex, Love & Water", "Therapy", "Blah Blah Blah", "Wild Wild Son"κ.α.

Το δίωρο ραδιοφωνικό του show, A State Of Trance (ASOT), μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση από το προσωπικό του studio, που βρίσκεται στα κεντρικά της Armada, φτάνοντας σε ένα ακροατήριο 40 εκατομμυρίων ανθρώπων σε περισσότερες από 80 χώρες, καθώς καιonline (μέσω audio και video live stream) στο YouTube και το facebook.

Επιπρόσθετα, είναι συνιδρυτής (μαζί με τους Maykel Piron και David Lewis) της ArmadaMusic, της δισκογραφικής που εδρεύει στο Άμστερνταμ και που θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής, έχοντας κερδίσει 6 φορές τον τίτλο "Best Global Record Label" στα International Dance Music Awards, στο Miami.

Σαν performer, o Armin Van Buuren δίνει περισσότερα από 150 shows τον χρόνο, μπροστά σε χιλιάδες θεατές σε πολύ μεγάλα venues και αρένες, καθώς και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, με πρώτο και κορυφαίο το Tomorrowland στο Βέλγιο.

Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει 6 full-length albums με το όνομά του: "76" (2003), "Shivers" (2005), "Imagine" (2008), "Mirage" (2010), "Intense" (2013) και "Embrace" (2015).

