Μαθήματα metal - Οι Metallica κυκλοφορούν την ιστορία τους σε παιδικό βιβλίο

Metallica: Κυκλοφορούν την ιστορία τους σε παραμύθι

Είναι πασίγνωστοι για τα τραγούδια τους, τις γεμάτες ενέργεια συναυλίες τους, τις αντιπαραθέσεις τους, τις καταχρήσεις αλλά και το πρωτοποριακό τους μάρκετινγκ. Οι Metallica πήραν την απόφαση να μεγαλώσουν μια νέα γενιά ακροατών με τη μουσική τους, κυκλοφορώντας το παιδικό βιβλίο «The ABCs of Metallica».

Η χαριτωμένη έκδοση θα είναι διαθέσιμη στα βιβλιοπωλεία στις 26 Νοεμβρίου και ανατρέχει στην πορεία 38 ετών του συγκροτήματος σε ένα ιδιότυπο αλφάβητο που συνέγραψε ο Howie Abrams (The Merciless Book of Metal Lists, Hip-Hop Alphabet) και διανθίζεται με εικονογραφήσεις που σχεδίασε ο Michael “Kaves” McLeer.

«… Το “The ABCs Οf Metallica” ανατρέχει στην ιστορία του συγκροτήματος από Α έως το Z. Κάθε γράμμα της αλφάβητου δίνει φως σε στιγμές της καριέρας μας, από το “Garage Days” στο “Master Οf Puppets”» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η μπάντα.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο φιλανθρωπικό ίδρυμα των Metallica, All Within My Hands.

ΠΗΓΗ: athensvoice.gr