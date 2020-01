Πού πας χωρίς Cobain; Οι Nirvana επανεμφανίστηκαν σε συναυλία (ΒΙΝΤΕΟ)

90 views 0 shares

Για ένα live set πέντε τραγουδιών επανασυνδέθηκαν οι εναπομείναντες Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic και Pat Smear, στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά "Heaven Is Rock And Roll" του Art Of Elysium.

Ο Beck και η Annie Clark των St. Vincent συνόδευσαν το συγκρότημα στα φωνητικά αποδίδοντας τα "Lithium", "In Bloom" και "Been A Son", με την 13χρονη κόρη του Grohl , Violet, να τους ακολουθεί τραγουδώντας το "Heart-Shaped Box". Η βραδιά έκλεισε με την διασκευή στο κομμάτι του David Bowie, "The Man Who Sold the World".

Δείτε εδώ το video της εμφάνισης.