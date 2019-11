Το Google Stadia αλλάζει τους κανόνες του gaming

74 views 0 shares

Το streaming οδήγησε την τηλεόραση στη νέα της εποχή. Τα dvds αποτελούν παρελθόν, το downloading ακούγεται πια σαν Γολγοθάς και κανείς δεν έχει διάθεση να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να δει το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης του σειράς.

Τι σχέση όμως μπορεί να έχει το gaming με όλα αυτά; Είναι απλό: Το Google Stadia, σύμφωνα με το Esquire, μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί (σε 14 χώρες όπου ανάμεσά τους δυστυχώς δεν βρίσκεται ακόμα η Ελλάδα) κι όλα δείχνουν ότι μπορεί να γίνει το Netflix των video games.

Τι ακριβώς όμως είναι η νέα πλατφόρμα της Google και τι έχει να προσφέρει στον μέσο gamer; Ακολουθεί ένα infobombing για το Stadia που δείχνει ικανό να αλλάξει τα δεδομένα στον απαιτητικό κόσμο του gaming.

Τι είναι και πώς λειτουργεί

Πρόκειται για μία streaming πλατφόρμα που σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις games χρησιμοποιώντας όλες τις υποδομές της Google. Όχι, δεν υπάρχει πια λόγος για πανίσχυρους υπολογιστές αφού η εταιρεία από το Μάουντεν Βιου της Καλιφόρνιας έχει φροντίσει για αυτό επιτρέποντας μία 4Κ gaming εμπειρία (που υπάρχει πρόβλεψη να αναβαθμιστεί σε 8K στο άμεσο μέλλον). Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μία βασική (και δωρεάν) έκδοση όπου θα μπορείς να αγοράζεις games μέσω της πλατφόρμας (ανάλυση 1080p και 60 frames το δευτερόλεπτο) από τη μία, κι από την άλλη μία έκδοση με συνδρομή που θα δίνει τη δυνατότητα για games σε ανάλυση 4Κ στα 60 fps.

Τα games

Αυτήν την στιγμή ένας gamer μπορεί να απολαύσει 22 παιχνίδια, ενώ είναι σίγουρο ότι οι επιλογές θα αυξηθούν άμεσα.

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (available free with Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (available free with Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trial Rising

Wolfenstein: Youngblood

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Όσοι είμαστε περισσότερο ή λιγότερο φανατικοί gamers έχουμε βρεθεί ξανά και ξανά στη διάρκεια της ζωής μας απέναντι σε μία σκληρή πραγματικότητα: Το pc πάλιωσε και χρειάζεται άμεση αναβάθμιση. Κάπου εδώ έρχεται το Stadia να μας λύσει τα χέρια. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχούμε για αυτό. Το μοναδικό πράγμα που έχουμε ανάγκη είναι μία σύνδεση ίντερνετ των 25 Mbps για να υποστηριχθεί η ανάλυση 4K. Ακόμα, όμως, κι αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη σύνδεση -πράγμα καθόλου απίθανο στην Ελλάδα- τα 10 Mbps μας εξασφαλίζουν ανάλυση 720p.

To gamepad

Όσα γνωρίζουμε για το Stadia, τη νέα gaming πλατφόρμα της Google

Εδώ η Google δεν πρωτοτύπησε αλλά κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο από αυτήν. Το gamepad μοιάζει με μείξη ανάμεσα στα χειριστήρια των Xbox One και PlayStation 4, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξεις κάτι που δουλεύει καλά. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο πολύ στοχευμένος σχεδιασμός για ιντερνετική χρήση: Το gamepad συνδέεται μέσω Wi-Fi, σου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσεις άμεσα μικρά βίντεο από τα δικά σου gaming sessions στο YouTube και τέλος σε συνδέει με τον Google Assistant. Τι μπορεί να κάνει τώρα αυτός; Να σε βοηθήσει σε διάφορα πράγματα, όπως να σε καθοδηγήσει σε έναν γρίφο που δεν μπορείς να λύσεις με τίποτα.

Οι συσκευές

Ναι, είναι λογικό να έχεις απορία για το που θα μπορείς να συνδεθείς με το Google Stadia. Μέχρι στιγμής η gaming πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τα smartphones Google Pixel 4, 4XL, 3 and 3XL, τα tablets με λογισμικό Chrome OS καθώς και τηλεοράσεις που διαθέτουν Google Chromecast Ultra. Η εταιρεία από το Μάουντεν Βιου όμως έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πολύ σύντομα θα διευρύνει τις εργασίες της φτάνοντας μέχρι και τους προσωπικούς υπολογιστές.

Το κόστος

Οι συνδρομή κοστίζει 9,99 ευρώ το μήνα στο Stadia Pro, το οποίο δίνει δύο δωρεάν παιχνίδια (Destiny 2: The Collection και Samurai Shodown) καθώς και 4K ανάλυση στα 60 fps με ήχο 5.1 surround, καθώς και εκπτώσεις σε τίτλους που πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Τέλος, υπάρχει και η επιλογή για το Stadia Premiere με κόστος 129 ευρώ, το οποίο δίνει Chromecast Ultra για την τηλεόραση, χειριστήριο, τρίμηνη συνδρομή στο Stadia Pro και δύο δωρεάν παιχνίδια δωρεάν στους συνδρομητές. Όσο για την εκδοχή του Stadia χωρίς συνδρομή; Αυτή αναμένεται μέσα στο 2020.