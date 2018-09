Πέντε διάσημες μιλούν ανοιχτά για τον αυνανισμό τους

636 views 0 shares

Η ραγδαία εξάπλωση του ίντερνετ, αλλά και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αύξηση των ατόμων που αυτο-ικανοποιούνται.

Ορισμένες από τις πιο διάσημες σταρ της τηλεόρασης και του σινεμά βοηθούν στο να ανοίξει ο διάλογος για τον αυνανισμό και να μειωθεί το στίγμα που τον περιβάλλει.

Δείτε τι έχουν πει κατά καιρούς για τον αυνανισμό αυτές οι διάσημες γυναίκες:

Έμμα Γουότσον

Η ηθοποιός του Harry Potter και του Beauty and the Beast αποκάλυψε πέρυσι ότι είναι φανατική οπαδός της ιστοσελίδας OMGYES.com. “Βασίζεται στην έρευνα, η οποία είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη γυναικεία σεξουαλικότητα”, είπε. “Είναι μια αρκετά φρέσκια ιστοσελίδα και θα ήθελα να υπήρχε από ακόμα παλιότερα”.

Τζίνα Ροντρίγκεζ

Η ηθοποιός του Jane the Virgin μίλησε για τον αυνανισμό σε συνέντευξη στο Bust νωρίτερα φέτος. “Με κάθε ειλικρίνεια, ένοιωθα ένοχη που αυνανιζόμουν. Ω, Θεέ μου, αυτή η ακραία ενοχή! Και αυτό διήρκεσε πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη, ίσως και να αυνανιζόμουν πάρα πολύ!"

Αλλά η Rodriguez έχει ξεπεράσει από τότε τα συναισθήματα της ενοχής και τώρα έχει μια υγιέστερη νοοτροπία για τον αυνανισμό: "Δεν έχω πρόβλημα πια να κοιτάζω το παρελθόν και να κρίνω ότι δεν ήταν καθόλου σωστό που ένιωθα άσχημα επειδή αυνανιζόμουν”, είπε.

Μάγκι Γκίλενχααλ

Μετά τα γυρίσματα της ταινίας Hysteria, την αληθινή ιστορία της εφευρέσεως του δονητή, η Gyllenhaal διαμαρτυρήθηκε ότι το καλύτερο μέρος του ρόλου ήταν τα ανεπιθύμητα δώρα με σεξουαλικά βοηθήματα και παιχνίδια. "Μέχρι τη στιγμή που τελείωσα την ταινία μου είχα λάβει κάπου 15 δονητές από διάφορους ανθρώπους στο Λονδίνο με καταστήματα δονητών", δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2011. "Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη"!

Η ηθοποιός υποστηρίζει την ιδέα ότι ο αυνανισμός πρέπει να μην είναι ταμπού ως προς το αν και πώς απεικονίζεται στην μεγάλη οθόνη. Σε μια συνέντευξη με το Time Out New York, αποκάλυψε ότι πρότεινε μια σκηνή αυνανισμού για την Candy, τον χαρακτήρα της στο The Deuce. “Είπα [στον δημιουργό της ταινίας, Ντέιβιντ Σίμον], ότι βλέπουμε τόσο εκτεταμένο σεξ όσο μια απλή οικονομική συναλλαγή. Βλέπουμε τις γυναίκες να ντύνονται και να ρίχνονται στους άντρες με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν, χωρίς να παίζει ρόλο το τι θέλουν εκείνες. Είπα, ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια σκηνή όπου θα αυνανίζομαι. Και την έγραψε αυτήν τη σκηνή καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ”.

Τέιλορ Μόμσεν

Η ηθοποιός του Gossip Girl δεν είναι οπαδός του γυναικείου ταμπού σχετικά με τον αυνανισμό. “Υποστηρίζω τον αυνανισμό”, είπε σε μια συνέντευξη του 2010 με τον Guardian. “Μην κάνετε σεξ δεξιά και αριστερά. Μάθετε τον εαυτό σας πρώτα! Οι άντρες κάνουν σεξ πιο εύκολα, αλλά τα κορίτσια δεν το κάνουν και γι' αυτό τα κορίτσια έχουν τόσες πολλές άσχημες εμπειρίες. Μπορείτε να μάθετε το σώμα σας, να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να ξέρετε τι σας κάνει να αισθάνεστε καλά. Μην αφήνετε τον εαυτό σας πίσω απλά και μόνο για να έχετε μια σεξουαλική επαφή. Δεν νομίζω ότι το σεξ είναι κάτι που πρέπει να φοβούνται οι άνθρωποι, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης, γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι τόσο ντροπή, ιδιαίτερα για τα κορίτσια και τα νεαρά κορίτσια”.

Σεϊλίν Γούντλεϊ

“Ως νεαρή γυναίκα δεν μαθαίνεις πώς να απολαμβάνεις τον εαυτό σου, δεν μαθαίνεις τι πρέπει να είναι ένας οργασμός, δεν μαθαίνεις ότι θα πρέπει να έχεις αισθήματα ικανοποίησης”, δήλωσε η Woodley σε συνέντευξή της στο Net-a-Porter πέρυσι.

Σχολίασε μάλιστα: “Αναρωτιέμαι αν δίδασκαν τον αυνανισμό στο σχολείο, πόσα 14χρονα κορίτσια θα έμεναν έγκυες...”. Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: “Είχα πάντα ένα όνειρο να φτιάξω ένα βιβλίο με τίτλο 'Δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός σωστός τρόπος για να αυνανίζεσαι'”.