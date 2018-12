Γυναικολόγοι απαντούν - Μπορεί να χαλαρώσει ο κόλπος από το πολύ σεξ;

298 views 0 shares

Μία από αυτές τις φήμες είναι, ότι το μέγεθος του κόλπου μιας γυναίκας σχετίζεται με το πόσο σεξ κάνει. Δηλαδή ότι όσο περισσότερο σεξ κάνει, τόσο περισσότερο “χαλαρώνει” και “διευρύνεται” ο κόλπος της.

Τι λένε όμως οι γυναικολόγοι γι' αυτό; Είναι πιθανό ο κόλπος της γυναίκας να “διευρυνθεί” και να “χαλαρώσει” από το σεξ;

"Παρ' εκτός και αν η γυναίκα εφαρμόζει ακραίες σεξουαλικές πρακτικές, θα έλεγα απολύτως όχι", λέει η δρ. Alyssa Dweck, γυναικολόγος στο νοσοκομείο Westchester της Νέας Υόρκης και συν-συγγραφέας του βιβλίου “Complete A to Z for Your V”.

"Ο κόλπος είναι μια απίστευτα ελαστική περιοχή, πολύ πλούσια σε νεύρα και αίμα... οπότε, η παραδοσιακή σεξουαλική επαφή δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία μόνιμη παραμόρφωση, αν και όντως υπάρχει σημαντική παραμόρφωση του κόλπου κατά την στιγμή της διείσδυσης", λέει η ίδια.

Τι εννοεί η δρ. Dweck με αυτό

Όταν η γυναίκα διεγείρεται σεξουαλικά, ο κόλπος της λιπαίνεται με φυσικό και “επεκτείνεται” και “διευρύνεται” για να υποδεχτεί το πέος του άντρα. Αλλά όλα αυτά αντιστρέφονται και επανέρχονται στην πρότερη “φυσιολογική κατάσταση”, όταν εκείνη η σεξουαλική συνεύρεση ολοκληρωθεί και υποχωρήσει η σεξουαλική της διέγερση.

Υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό, σύμφωνα με την δρ. Dweck

Μετά τις πρώτες φορές που θα κάνετε σεξ, το κολπικό άνοιγμα θα είναι πιο ανοιχτό γιατί το πιθανότερο είναι ότι προηγουμένως καλυπτόταν από τον υμένα, την λεπτή μεμβράνη ιστού που καλύπτει το άνοιγμα του κόλπου, κάτι με το οποίο γεννιούνται όλες οι γυναίκες. Αλλά αυτό δεν είναι και 100% σίγουρο, δεδομένου ότι ο υμένας αυτός μπορεί να έχει σπάσει πριν η γυναίκα κάνει σεξ στην ζωή της, όπως π.χ. με την χρήση ταμπόν, ή ακόμη και από κάποιο σπορ. Και ακόμη και χωρίς τον υμένα, το κανάλι του κόλπου δεν γίνεται μεγαλύτερο, προσθέτει.

Άρα, αν το σεξ δεν έχει χαλαρωτικό αποτέλεσμα στον κόλπο, τι άλλο θα μπορούσε να το κάνει αυτό;

Η γέννηση ενός μωρού με φυσιολογικό τοκετό. Ο τοκετός μπορεί να 'τεντώσει' μόνιμα το κανάλι του κόλπου και το άνοιγμα, ειδικά εάν χρησιμοποιηθεί ένα όργανο, όπως λαβίδα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

"Ένα μωρό βάρους 4-5 κιλών θα μπορούσε να διέλθει από τον κόλπο και παρόλο αυτός μπορεί να μην επανέλθει στο 100% της πρότερης κατάστασής τους, σίγουρα θα επανέλθει σε σχεδόν φυσιολογικό επίπεδο" λέει η δρ. Dweck. Μια γυναίκα που έχει μεγάλο τραυματισμό κατά τη διάρκεια της γέννας ή μια μεγάλη επισιοτομή, είναι λιγότερο πιθανό να επιστρέψει ο κόλπος της στο φυσιολογικό του μέγεθος όπως ήταν πριν από τον τοκετό.

Η δρ. Sherry A. Ross, γυναικολόγος στο Κέντρο Υγείας του Providence Saint John στη Νότια Καλιφόρνια και συγγραφέας του βιβλίου “She-ology”, λέει ότι αν ο άντρας σύντροφος της γυναίκας έχει μεγάλο πέος, τότε μπορεί επίσης να κάνει τον κόλπο της πιο “χαλαρό”, αλλά μόνο στο άνοιγμά του και όχι το υπόλοιπο κολπικό κανάλι. Αλλά ακόμα και αυτή η χαλάρωση δεν είναι τόσο σημαντική ή αισθητή. "Ο κόλπος σας φιλοξενεί άνετα ένα πέος, ακόμα και μεγάλο", λέει η δρ. Ross. "Θέλω να πω, για να 'τεντώσει' πραγματικά ένας κόλπος, πρέπει να διέλθει ολόκληρο μωρό από αυτόν".

Το μέγεθος του κόλπου σας -είτε έχει διευρυνθεί ελέω τοκετού, ή επειδή ο σύντροφός σας έχει μεγάλο πέος- δεν είναι κάτι που κατ' ανάγκη παραμένει το ίδιο για ολόκληρη την ζωή σας. Μόλις μια γυναίκα περάσει από την εμμηνόπαυση, εξηγεί η δρ. Ross, η κολπική είσοδος μπορεί να συρρικνωθεί και να γίνει πιο σφιχτή αν δεν κάνει σεξ τόσο συχνά όπως πριν. Η δρ. Dweck αποδίδει αυτήν τη σύσφιξη στην μειωμένη παραγωγή οιστρογόνων, που συμβαίνει μετά την εμμηνόπαυση.

Τι γίνεται, λοιπόν, με όλα αυτά τα (κακόγουστα) “αστεία” που κάνουν οι άντρες για το σεξ με κάποια γυναίκα που λένε ότι έχει πιο “χαλαρό” κόλπο;

"Μην τους πιστέψετε. Είναι απίθανο ότι ένας άντρας μπορεί πραγματικά να παρατηρήσει τη διαφορά. Νομίζω ότι οι άντρες μπορούν να καταλάβουν αν μια γυναίκα είναι παρθένα και πιθανότατα να καταλάβουν και αν έχει κάνει δύο μωρά, ή αν έκανε γέννα με φυσιολογικό τοκετό", λέει η δρ. Ross. "Αλλά δεν νομίζω ότι πραγματικά θα παρατηρήσουν μεγάλη διαφορά... εκτός αν κάποιος έχει πολύ μικρό πέος”.