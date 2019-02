Σοκαριστικά στοιχεία για τους Έλληνες - Ένας στους τέσσερις αθλούμενους νέους έχουν πάρει αναβολικά

152 views 0 shares

Eνας στους τέσσερις αθλούμενους νέους που συμμετείχαν σε έρευνα του ΑΠΘ, δήλωσε πως χρησιμοποιεί ή πως έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αναβολικές ουσίες για να βελτιώσει την απόδοσή του/της.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος «SAFE YOU» που συντονίζεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ, πραγματοποιήθηκε έρευνα όπου συμμετείχαν 202 άτομα από τον χώρο της μαζικής άθλησης, ηλικίας 15 έως 25 ετών (M.O.=21.8 έτη), η πλειοψηφία των οποίων (156 άτομα) ήταν άνδρες.

Η πλειοψηφία τους δείγματος ασχολούνταν με το fitness (60%) και το bodybuilding (23.6%). Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μέρος των αθλούμενων που χρησιμοποιούν ουσίες ντόπινγκ προέρχεται από τον χώρο των πολεμικών τεχνών (5.5%) και τους αγώνες δρόμου (5.5%).

Οι πέντε, πιο συχνά, λόγοι που αναφέρονταν για τη χρήση ουσιών ντόπινγκ ήταν η ταχύτερη ανάρρωση/ξεκούραση μετά την άσκηση (48.1%), η περιέργεια (42.3%), η αντίληψη ότι η χρήση αναβολικών ουσιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός φυσιολογικού προγράμματος άσκησης (40.4%), η αντίληψη ότι η χρήση αναβολικών βοηθά να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα πιο γρήγορα (38.5%), καθώς και η λεγόμενη «κοινωνική νόρμα», δηλαδή το να ακολουθεί κάποιος αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι γύρω του (38.5%).

Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης για την αγορά και τη χρήση αναβολικών ουσιών ήταν το διαδίκτυο (διαφημίσεις και διαδικτυακά καταστήματα που εμπορεύονται συναφείς ουσίες), οι διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων μεταξύ άλλων χρηστών αναβολικών ουσιών, οι φίλοι που χρησιμοποιούν αναβολικές ουσίες και οι γυμναστές που εργάζονται σε χώρους μαζικού αθλητισμού.

“Χρειάζονται παρεμβάσεις”

«Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν την έκταση του φαινομένου της χρήσης ουσιών ντόπινγκ, μεταξύ νεαρών αθλούμενων, σε χώρους μαζικού αθλητισμού και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» αναφέρει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «SAFE YOU», Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, Βασίλης Μπαρκούκης και επισημαίνει «Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπ’ όψιν την αύξηση της χρήσης αναβολικών στεροειδών και παρόμοιων ουσιών μεταξύ ελεύθερα αθλούμενων και νέων που ασκούνται για αναψυχή».

Το «SAFE YOU» (Strengthening the Anti-Doping Fight in Fitness and Exercise in Youth) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε χώρους αναψυχικού αθλητισμού, όπως το fitness και τα γυμναστήρια και οι μαζικοί αγώνες δρόμου και τα multisports.

Μια διεθνής ομάδα ειδικών επιστημόνων στη μελέτη του ντόπινγκ, σε συνεργασία με φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του και προέρχονται από 5 ευρωπαϊκές χώρες, θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα απευθύνεται σε νεαρούς αθλούμενους και θα τους ενημερώνει για τους κινδύνους του ντόπινγκ, τις ασφαλείς εναλλακτικές πρακτικές καθώς και αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής της χρήση ουσιών ντόπινγκ.

Το «SAFE YOU» θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό μέσο ενημέρωσης, πρόληψης και καταπολέμησης του ντόπινγκ που θα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, προπονητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής), τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε.

Το πρόγραμμα «SAFE YOU» θα διαρκέσει ως το τέλος του 2017, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Foro Italico, το Πανεπιστήμιο του Potsdam στη Γερμανία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ο Εθνικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ της Γερμανίας.