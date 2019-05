Το νου σας - Οι τρομακτικές συνέπειες που προκαλούν τα στεροειδή

93 views 0 shares

Εάν είσαι ένας σχετικά νέος γυμναζόμενος με βάρη και παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειές σου δεν βλέπεις τους μυς σου να αυξάνουν όσο το φανταζόσουν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το μυαλό σου τριβελίζει η ιδέα να δοκιμάσεις κάτι πιο δραστικό από το ρόφημα πρωτεΐνης, αλλά παράλληλα -το γνωρίζεις καλά- το ίδιο απαγορευμένο, παράνομο και επιβλαβές με την «πρέζα».

Η λογική είναι ίδια: σύριγγα, δόση, ένεση, «φτιάξιμο». Και ο πειρασμός μεγάλος, ιδίως όταν βλέπεις άλλα άτομα στο γυμναστήριο να καυχώνται για τις επιδόσεις τους και να γιγαντώνουν το σώμα τους μετά από κάθε χρήση.

Η αλήθεια είναι ότι τα στεροειδή τα βρίσκεις πλέον εύκολα παντού. Και σε αντίθεση με παλαιότερα, όπου συστηματικοί χρήστες ήταν bodybuilders και αθλητές, σήμερα ο κάθε απλός γυμναζόμενος πέφτει στο λούκι της χρήσης χωρίς καμία ιατρική καθοδήγηση.

Τι σημαίνει αυτό με δυο λέξεις;

«Κίνδυνος - Θάνατος»

Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Endocrine Reviews, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 20% των ανδρών που προπονούνται ερασιτεχνικά με βάρη έχουν λάβει κάποιους είδους αναβολικό σκεύασμα με στόχο ταχύτερες μυϊκές απολαβές. Αλλά επειδή αυτά τα φάρμακα είναι δημοφιλή, δεν σημαίνει ότι είναι λογικό να τα δοκιμάσεις κι εσύ.

Διάβασε παρακάτω τις 6 χειρότερες συνέπειες που δημιουργούν στην υγεία σου τα στεροειδή, όπως καταγράφονται στην σχετική μελέτη.

Τα αντιαισθητικά προβλήματα:

Ακμή και φαλάκρα

Η επίσημη αναφορά των ειδικών ερευνητών του New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine σημειώνει ότι τα στεροειδή αναγκάζουν τους αδένες να παράγουν περισσότερα έλαια φράζοντας τους πόρους του δέρματος σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν έντονη ακμή και ουλές. «Εκείνος ο άντρας που είναι γεμάτος πυώδη σπυράκια σε όλο το σώμα του, είναι κατά 70% πιθανό να είναι χρήστης στεροειδών ουσιών», λένε οι επιστήμονες της μελέτης.

Επίσης, η δραστική, αλλά αφύσικη παραγωγή τεστοστερόνης μετά από χρήση στεροειδών προκαλεί ραδγαία αραίωση μαλλιών μέσα σε διάστημα μόλις ενός μηνός συστηματικής χρήσης. Το επόμενο στάδιο είναι η μόνιμη αλωπεκία, τονίζουν οι ερευνητές.

Οι βλακώδεις συνέπειες:

Επιθετικότητα και γυναικομαστία

Η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου του Dartmouth στο New Hampshire που συμμετείχε στην μελέτη ανέδειξε δυο ακόμη τρομακτικές παρενέργειες της συστηματικής χρήσης αναβολικών σκευασμάτων: βίαιη συμπεριφορά και γυναικομαστία.

«Η πλημμύρα ανδρογόνων ορμονών κατατροπώνει το κεντρικό νευρικό σύστημα και καταστέλλει την παραγωγή σεροτονίνης, με αποτέλεσμα τα αιφνίδια και αναίτια ξεσπάσματα βίαιης συμπεριφοράς, διαρκούς νευρικότητας και μόνιμης αίσθησης θυμού», τονίζουν οι μελετητές.

Το αστείο στην υπόθεση είναι να έχεις μέσα από το μπλουζάκι σου και ένα ζευγάρι γυναικεία βυζιά. «Αυτό το ανώμαλο ορμονικό σύμπτωμα, οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα ένζυμα στο σώμα μετατρέπουν την τεστοστερόνη σε οιστραδιόλη (μια μορφή οιστρογόνου), που προάγει την ανάπτυξη του ιστού του μαστού», εξηγούν οι επιστήμονες της έρευνας.

Οι εφιαλτικότερες καταστάσεις:

Ανικανότητα και έμφραγμα

Ένα σημαντικό και εξαιρετικά μοιραίο εύρημα της μελέτης είναι το γεγονός ότι η πλεονάζουσα τεστοστερόνη καταστέλλει την παραγωγή της ωχρινοτρόπου ορμόνης, αυτής που δίνει την εντολή στους όρχεις να παράγουν σπέρμα. «Πάνω από το 50% των χρηστών πάσχουν από στειρότητα, ωστόσο το πρόβλημα αμβλύνεται έπειτα από μια περίοδο δύο ετών πλήρους αποχής από τα στεροειδή», αναφέρουν οι ερευνητές από το Εθνικό Ινστιτούτο Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά (NIDA).

Δυστυχώς όμως, υπάρχει κάτι που δύσκολα μπορεί να τη σκαπουλάρει ένας συστηματικός χρήστης στεροειδών: η καρδιακή προσβολή. Τα στεροειδή οδηγούν το σώμα να κατακρατά περισσότερο νάτριο μετά από λίγες μόνο χρήσεις, με συνέπεια να φράζουν τα αιμοφόρα αγγεία και να ανεβαίνει κατακόρυφα η αρτηριακή πίεση, τονίζουν οι ειδικοί.

Η χρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση προκαλεί δυσκαμψία στους μυς της καρδιάς, ενώ η παρουσία στεροειδών πολλαπλασιάζει και τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Όλες αυτές οι συνθήκες δημιουργούν ανεπανόρθωτη βλάβη στις αρτηρίες, οδηγώντας μέχρι και σε καρδιακή προσβολή ή αιφνίδιο θάνατο.

ΠΗΓΗ: gr.askmen.com