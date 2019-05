Τα μυστικά για γερή καρδιά δεν είναι αυτά που φαντάζεσαι

96 views 0 shares

Με τις καρδιαγγειακές ασθένειες, όπως είναι το έμφραγμα, να συνεχίζουν να αποτελούν τη νούμερο ένα αιτία θανάτου των αντρών, τουλάχιστον στην Ευρώπη, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φροντίζεις για την καλή υγεία της καρδιάς σου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και μπορεί να γνωρίζεις ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής, η ισορροπημένη διατροφή και η τακτική άσκηση, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να υποστείς ανακοπή ή εγκεφαλικό, ωστόσο σύμφωνα με τον Dr. Johannes Hinrich von Borstel δεν χρειάζεται να κάνεις δραστικές αλλαγές στην καθημερινότητά σου, προκειμένου να αποκτήσεις γερή καρδιά.

Όπως ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του “Heart: The Inside Story of Our Body's Most Important Organ”, τρία είναι τα μυστικά για να δυναμώσεις το πιο ζωτικό όργανο του σώματός σου και κανένα απ' αυτά δεν αφορά την κατανάλωση γκότζι μπέρι ή kale. Έχουμε και λέμε λοιπόν...

Το σεξ

Αυτά είναι τα ευχάριστα! «Το σεξ λειτουργεί για τον οργανισμό όπως ακριβώς και η γυμναστική. Απελευθερώνει ορμόνες που προστατεύουν το καρδιαγγειακό σου σύστημα. Κι αν κάνεις σεξ με κάποια για την οποία έχεις συναισθήματα, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο ευεργετικά για την καρδιά σου», αναφέρει ο Dr. von Borstel σε συνέντευξή του στην Telegraph και εξηγεί: «Ο λόγος είναι ότι απελευθερώνεται στον οργανισμό η ορμόνη της αγάπης, η ωκυτοκίνη, η οποία έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τα επίπεδα της πίεσης του αίματος, όπως επίσης και εκείνα του στρες».

Η απελευθέρωση ενδορφινών, οιστρογόνων και τεστοστερόνης κατά τη διάρκεια του σεξ αποτελούν επίσης κλειδί για την καλή υγεία της καρδιάς, καθώς συμβάλλουν στη μείωση των παλμών της καρδιάς και των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα. Συμπέρασμα; Το σεξ προσφέρει μακροζωία.

Ο ύπνος

Έρευνα του 2010, που διεξήχθη από το πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο ο πολύς ύπνος, όσο και η έλλειψη ύπνου μπορεί να αποβούν μοιραίοι για την καρδιά σου αυξάνοντας τις πιθανότητες να υποστείς κάποια καρδιαγγειακή ασθένεια. Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός ωρών; «Οι επτά ώρες για τους ενήλικες», σημειώνει ο Dr. von Borstel.

Το σκόρδο

Μπορεί να χαρίζει στην αναπνοή σου μια δυσάρεστη μυρωδιά, το σκόρδο όμως είναι φάρμακο για την καρδιά σου. Οι αντιμικροβιακές, αντιθρομβωτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητές του, αλλά και η ιδιότητά του να μειώνει τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα, έχουν αποδοθεί στην ουσία αλλισίνη, σύμφωνα με τον Dr. von Borstel, ο οποίος σου προτείνει να κάνεις το εξής κάθε μέρα, προκειμένου να μειώσεις τα επίπεδα της πίεσης του αίματος: Ρίχνεις τρεις σκελίδες σκόρδο μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Το αφήνεις για μερικά λεπτά να πάρει τη γεύση και το άρωμα του σκόρδου, εν συνεχεία αφαιρείς τις σκελίδες και... ξέρεις τι πρέπει να κανείς. Κλείνεις μύτη και άσπρο πάτο.

