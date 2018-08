Έβαλε τα κλάματα μετά τη νίκη του ο Μάρεϊ (BINTEO)

Ίσως ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της σεζόν... Λίγα λεπτά μετά τη νίκη του με 6-7(5), 6-3, 7-6(4) επί του 27χρονου Ρουμάνου (Νο.93), ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο κατευθύνθηκε προς τον πάγκο του, εμφανώς βουρκωμένος.

Κάθισε στην καρέκλα του και δεν άντεξε: έβαλε την πετσέτα στο πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει!

Μόλις στο τρίτο του τουρνουά μετά το περσινό Wimbledon, ο 31χρονος Βρετανός κατάφερε να φωνάξει «παρών», παίρνοντας την τρίωρη μονομαχία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ουάσινγκτον (υπήρξε καθυστέρηση στο πρόγραμμα λόγω βροχής)! Και τώρα θα διεκδικήσει κόντρα στον νεαρό Αυστραλό Άλεξ Ντε Μίνορ την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης...

Πώς, λοιπόν, να μην είναι συγκινημένος ο πάντα ευαίσθητος Άντι, που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει εκτός Top 900;

Tη Δευτέρα, βέβαια, θα ανεβεί πάνω από 400 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα βρεθεί εκεί όπου ανήκει!

Δείτε το συγκινητικό βίντεο...

No words, @andy_murray.



Just thanks for your emotions...