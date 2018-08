Απίθανες δηλώσεις Σβέρεφ για Τσιτσιπά - Όσα δεν πιάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια

40 views 0 shares

«Δε νομίζω ότι έπαιξε τόσο καλά», είπε για τον Στέφανο ο 21χρονος Γερμανός, που υπερασπιζόταν τον τίτλο στον Καναδά. «Το ματς ήταν άθλιο σε όλα τα επίπεδα. Σέρβιρε 125άρια στο backhand μου και τα έχανα. Αυτό δεν συμβαίνει. Είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Πάντα το λέω όταν ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Είμαι πιθανότατα ένας από τους πιο ειλικρινής παίκτες στο tour. Σήμερα ήταν ένα άθλιο ματς και δεν έπαιξε καλά».

Και πώς έγινε, λοιπόν, η ανατροπή; «Άρχισε να βάζει κάποιες μπάλες στο court. Προηγουμένως έπαιζε πολύ άσχημα. Κι εγώ έπαιξα άσχημα σε όλο το παιχνίδι. Έχασα την αυτοσυγκέντρωσή μου, έχασα τον ρυθμό μου. Ακόμα και να κέρδιζα, δεν ήταν καλό ματς».

Ο Ζβέρεφ θεωρεί, φυσικά, ότι έπρεπε να είχε καθαρίσει τον αγώνα στο 3-6, 3-5. «Όλα τα σετ έπρεπε να είχαν λήξει με 3, Αν παίζαμε best of five, αυτό θα έπρεπε να ήταν το σκορ. Δεν ένιωθα την μπάλα και δεν έπαιξα καλά. Άρα πολλά δεν ήταν στο χέρι μου».

Ο κόσμος ήταν φανερά υπέρ του Στέφανου Η απάντηση του Ζβέρεφ στη σχετική ερώτηση; «Ήταν εξαιρετικό. Χαίρομαι γι' αυτόν, ευχαριστώ».