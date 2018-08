Φοβερή έκπληξη στον Τσιτσιπά – Έκοψε τούρτα με... ρακέτα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τούρτα για τα γενέθλια του Στέφανου Τσιτσιπά επεφύλαξε η διοργανώτρια αρχή του Rogers Cup μετά την ήττα του Έλληνα τενίστα από τον Ράφα Ναδάλ στον τελικό. Οι διοργανωτές παρουσίασαν μια τούρτα στον 20χρονο τενίστα για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήγε να την κόψει με… ρακέτα του πινγκ πονγκ, ενώ αφού έκανε την ευχή του έσβησε τα κεράκια μέσα σε χειροκροτήματα. Μάλιστα έπαιξε και πινγκ πονγκ με το προσωπικό.

