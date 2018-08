Φοβερή είδηση - Τσιτσιπάς και Σάκκαρη φτιάχνουν δίδυμο για να τα σαρώσουν όλα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Φοβερά νέα για το ελληνικό τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσαν τις φήμες που τους ήθελαν να συγκροτούν ομάδα για το Hopman Cup και θα εκπροσωπήσουν ως δίδυμο την Ελλάδα στη διοργάνωση!

Η χώρα μας θα συμμετάσχει στο Hopman Cup μετά από 17 χρόνια απουσίας και μπορεί να ελπίζει σε σημαντική διάκριση χάρη στη σύμπραξη των δύο κορυφαίων ονομάτων του ελληνικού τένις τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Τελευταία φορά που έλαβε η Ελλάδα μέρος στη διοργάνωση μικτών ομάδων ήταν το 2002, όταν συνεργάστηκαν η Λένα Δανιηλίδου και ο Βασίλης Μαζαράκης.

You asked, we listened. Greece is coming to play the #HopmanCup for the first time since 2002, represented by @StefTsitsipas and @mariasakkari



Selected tickets available now at https://t.co/cAvaj0ZpX0. pic.twitter.com/Fbn7hDmvNI