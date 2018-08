Σούπερ τελικός μεταξύ Φέντερερ-Τζόκοβιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Και τώρα... τιτανομαχία: στον δεύτερο, χρονικά, ημιτελικό στο Western & Southern Open, o Ρότζερ Φέντερερ αντιμετώπισε τον- εξαιρετικά φορμαρισμένο- Νταβίντ Γκοφέν και σε συνδυασμό με τη δική του χθεσινή υπερπροσπάθεια, προμηνυόταν «μάχη», όπως διαβάζουμε στο sdna.

Πράγμα που έγινε, όμως μόνο για ένα σετ: ο 28χρονος Βέλγος οδήγησε το πρώτο σετ στο tie- break, εκεί που η ψυχραιμία και η ανωτερότητα του «Βασιλιά» τον έκανε να λυγίσει, με τον Ελβετό θρύλο να το κερδίζει εν τέλει και να κάνει το 1-0.

Σ' εκείνο το σημείο και πριν την έναρξη του δεύτερου, ο Γκοφέν ζήτησε ιατρικό τάιμ- άουτ καθώς φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο, ωστόσο έσφιξε τα δόντια και αποφάσισε να συνεχίσει ν' αγωνίζεται, σύμφωνα με το sdna.

Όμως, μετά από μόλις δύο games, είδε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει και αποχώρησε από τον αγώνα, «χαρίζοντας» την πρόκριση, πιο εύκολα στον Φέντερερ.

Κάπως έτσι, το ματς έληξε άδοξα και ο 37χρονος Ρότζερ σφράγισε το εισιτήριο γι' ακόμα μία σύγκρουση τενιστικών γιγάντων με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που νωρίτερα είχε επιβληθεί του Μάριν Τσίλιτς.

Έτσι, στον αυριανό τεράστιο τελικό του Σινσινάτι Τζόκοβιτς και Φέντερερ θα αναμετρηθούν για 46η φορά, με τον Σέρβο να βρίσκεται οριακά μπροστά στο head-to-head (23-22).

Το παιχνίδι, πέραν της προφανούς κλάσης και των δύο, είναι τεράστιας σημασίας, καθώς ο Νόλε κυνηγά το Career Golden Masters, την στιγμή που ο Φέντερερ πηγαίνει για τον 8ο του τίτλο στο συγκεκριμένο τουρνουά!

