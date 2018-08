Το απόγευμα η κλήρωση για το πρωτάθλημα Χάντμπολ

59 views 0 shares

Με την ετήσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, όπου θα βραβευτούν αθλητές, χορηγοί και θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Handball Premier και Α1 Γυναικών, ανοίγει η αυλαία της σεζόν 2018-2019 για το άθλημα.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί για 7η σερί χρονιά στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης με ώρα έναρξης 19:00 και θα μεταδοθεί από το ΟΧΕ TV και το e-handball.gr σε live streaming σε παραγωγή του WebSportsTV.

Πρόγραμμα-Βραβεύσεις

Η ΟΧΕ θα βραβεύσει τους κορυφαίους της σεζόν 2017-2018, σύμφωνα με τις ψηφοφορίες των εκπροσώπων των ΜΜΕ, των προπονητών, αρχηγών και του κοινού σε συνεργασία γραφείου Τύπου ΟΧΕ και e-handball.gr

Handball Premier

Τερματοφύλακας: Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξί εξτρέμ: Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξί ίντερ: Λόκεν (ΑΕΚ)

Πλέι μέικερ: Αργυρού (ΑΕΚ/Διομήδης Άργους)

Πίβοτ: Κοκκώνης (ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV)

Αριστερό ίντερ: Σανίκης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Αριστερό εξτρέμ: Ζαμπούνης (ΑΕΚ)

Προπονητής: Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Καλύτερος νέος αθλητής: Καραμπουρνιώτης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Πρώτος σκόρερ: Ευγένιος Τουνγκελίδης (Χιλιώτης Δράμα 1986)

MVP: Κώστας Τσιλιμπάρης και Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Α1 Γυναικών

Τερματοφύλακας: Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Δεξί εξτρέμ: Μπατζαρακούδη (Φίλιππος Βέροιας)

Δεξί ίντερ: Μίλασιτς (ΟΦΝ Ιωνίας)

Πλέι μέικερ: Ανδρίτσου (ΓΑΣ Καματερού)

Πίβοτ: Μάστακα (ΠΑΟΚ RED-LED)

Αριστερό ίντερ: Μούρνου (ΠΑΟΚ RED-LED)

Αριστερό εξτρέμ: Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Προπονητής: Τσικίνας (Φίλιππος Βέροιας)

Καλύτερη νέα αθλήτρια: Αργυροπούλου (HONDA Πανόραμα)

Πρώτη σκόρερ: Δήμητρα Μπατζαρακούδη (Φίλιππος Βέροιας)

MVP: Μάγδα Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Βραβεύσεις σε:

-Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή για την κατάκτηση του νταμπλ στους άνδρες.

-Στους προπονητές του ΟΦΝ Ιωνίας Σοφία Ναϊσίδου και Σάσα Ζιβούλοβιτς, για την κατάκτηση του νταμπλ στις γυναίκες.

-Στην ΑΕΚ για την συμμετοχή της στον τελικό του Τσάλεντζ Καπ

-Ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2021.

Τιμητική διάκριση:

-Στις αθλήτριες και προπονήτριες της Εθνικής Γυναικών Beach Handball για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

-Στην Ελένη Ποιμενίδου για την προσφορά της στο χάντμπολ σάλας.

-Στο Make Place For One More Woman για την συμβολή του στην ανάδειξη της γυναίκας στον αθλητισμό.

-Στον Νίκο Κανελλάκη, Πρόεδρο του ΠΕΑΚ Πατρών και πρώην διαιτητή χάντμπολ.

-Στους χορηγούς- υποστηρικτές του αθλήματος:

Μουσείο Ακρόπολης, Ευρωκλινική, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών ΔΕΗ, CAP, Mizuno, King, ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΝΑΝΟU, Delousil, ΑCT και Warehouse 7.

-Στην Ramos AE (Αcerbis, Select), ενώ θα παρουσιαστεί η νέα μπάλα πρωταθλήματος της Select.

-Στο δίκτυο Περιφερειών- Δήμων για την στήριξη τους στο χάντμπολ:

Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου

Δήμοι: Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κιλκίς, Κοζάνης, Έδεσσας, Προσοτσάνης, Δράμας, Αμυνταίου, Κόνιτσας.

-Παρουσίαση συνεργασίας ΟΧΕ με Αναγέννηση και Πρόοδος μέσω του προγράμματος Sports Excellence για την δημιουργία, ανάπτυξη δικτύου αξιολόγησης και παρακολούθησης νεαρών αθλητών.

-Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις κληρώσεις των πρωταθλημάτων Handball Premier και Α1 Γυναικών, περιόδου 2018-2019.