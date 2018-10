Την είδε… Νόιερ ο Τσιτσιπάς – Κέρδισε πόντο με αδιανόητη βουτιά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γκαέλ Μονφίς με 2-1 σετ και κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του τουρνουά της Σαγκάης στη Κίνα.

Πάντως, το απόλυτο highlight της νίκης του Έλληνα τενίστα ήταν ένας πόντος που κέρδισε με βουτιά που θα… ζήλευαν οι κουρφαίοι τερματοφύλακες του κόσμου!

Δείτε το βίντεο:

Like a rubber band, @StefTsitsipas just keeps bouncing back from these crazy dives!#RolexSHMasters pic.twitter.com/L6H5HSeTgR