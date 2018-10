Ποιο είναι το επόμενο βήμα του Στέφανου Τσιτσιπά;

Ένας από τους «εκλεκτούς» που θα αγωνιστούν στο Next Generation Finals της ΑΤΡ είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στο τουρνουά των «εκλεκτών» των νέων ηλικιών και ο ίδιος το ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Μιλάνο σε ένα μήνα.

Εκτός του Τσιτσιπά, έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής οι γεννηθέντες το 1997 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία), Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ), Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία), ο γεννηθείς το 1998 Φράνσις Τιαφόου (ΗΠΑ) και οι γεννηθέντες το 1999 Ντένις Σαποβάλοφ (Καναδάς), Αλεξ Ντε Μάινορ (Αυστραλία).

Just got informed that I qualified for the @nextgenfinals in Milan this November. Can’t wait to see the exact same photo but for the @atpworldtour finals in London.



Let’s get it! #TheFutureIsNow pic.twitter.com/jNeY6OLmnf