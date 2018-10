Αυτός είναι ο κορυφαίος παγκοσμίως στο γκολφ

54 views 0 shares

Ο Mπρουκς Κοέπκα κέρδισε το τουρνουά «The CJ Cup at Nine Bridges» στη Νότια Κορέα, του PGA Tour στο γκολφ και για πρώτη φορά στην καριέρα ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, εκθρονίζοντας τον Τζόνσον. «Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε ο 28χρονος Αμερικανός αθλητής από την Φλόριντα. «Το να γίνω νούμερο 1 ήταν πάντα το όνειρό μου από την παιδική μου ηλικία». Το καλοκαίρι ο Κοπέπκα, είχε κατακτήσει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το US Open, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του γκολφ στον πλανήτη.