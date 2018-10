Σοκ: Δίνει μάχη με την λευχαιμία πασίγνωστος μαχητής του WWE

Ο 33χρονος παλαιστής, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων αθλητών αυτήν την στιγμή στην βιομηχανία του WWE, γνωστοποίησε την δυσάρεστη είδηση ενώπιον του κοινού που συγκεντρώθηκε στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ για να παρακολουθήσει το επεισόδιο του Monday Night Raw.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η ασθένεια επέστρεψε μετά από δέκα χρόνια ύφεσης, γεγονός που τον αναγκάζει να παραιτηθεί από τον τίτλο του Universal Champion.

Ωστόσο έστειλε αισιόδοξο μήνυμα επιστροφής κατά την αποχώρησή του από το ρινγκ, ενώ σύσσωμη η οικογένεια του WWE έσπευσε να του εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή της στην δύσκολη μάχη που καλείται να ξαναδώσει.

"I've been living with leukemia for 11 years, and unfortunately it's back...I'm going to have to relinquish the Universal Championship." - @WWERomanReigns #RAW pic.twitter.com/WnT4qyBUSx