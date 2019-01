Έτσι πανηγύρισε ο Ναδάλ τη νίκη επί του Τσιτσιπά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ράφαελ Ναδάλ: Ραντεβού για έναν ακόμη τελικό Grand Slam έκλεισε ο Ράφα Ναδάλ με τη νίκη με 3-0 επί του Στέφανου Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open και μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε.

Αφού έδωσε το χέρι του στον Έλληνα τενίστα, αλλά και στον διαιτητή της αναμέτρησης, υψώνοντας τις γροθιές του.

He came into #AusOpen under an injury cloud.



Many people doubted him.



But @RafaelNadal is now in the final & looking for an 18th Grand Slam trophy. pic.twitter.com/V9OKpl7ej8