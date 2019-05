Τρομερή ανατροπή του Τσιτσιπά και πρόκριση στον τελικό - Έτοιμος για τον τρίτο τίτλο του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον 6ο τελικό της καριέρας του θα παίξει το απόγευμα (17:30, Cosmote Sport 6) της Κυριακής στο Estoril Open o Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας την ευκαιρία να φτάσει στην κατάκτηση του 3ου του τίτλου.

Ο Έλληνας σταρ ξεπέρασε το εμπόδιο του Νταβίντ Γκοφέν με 3-6, 6-4, 6-4 στον ημιτελικό και έφτασε σε έναν ακόμα τελικό, τον δεύτερο μέσα στο 2019.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς έχει ήδη κατακτήσει το Open της Μασσαλίας, ενώ ηττήθηκε στον τελικό του Ντουμπάι.

Ο αντίπαλός του στο μεγάλο παιχνίδι θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό ανάμεσα στον Πάμπλο Κουέβας και τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς.

Mos def, Stef... @StefTsitsipas edges David Goffin 3-6 6-4 6-4 to book his third final of 2019. #EstorilOpen pic.twitter.com/cYORXIlX2a