Δεν θα πιστέψετε αυτό που έκανε - Βούτηξε... και έκλεψε την πρωτιά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας σπρίντερ στα 400 μέτρα μετ' εμποδίων κατάφερε να πάρει την πρωτιά, κάνοντας μια τρελή βουτιά στο photo finish.

Δείτε το βίντεο:



Infinite Tucker literally diving for the WIN

49.38 to win the men's 400mHurdles final #SECTF



THAT'S HOW YOU FINISH A RACE!!!!!!pic.twitter.com/tmgylZofg5