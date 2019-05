SYRATHLON 2019: Κάνε τον... άθλο σου στη Σύρο!

63 views 0 shares

Η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» δίνει «ραντεβού» όχι μόνο με την ελίτ των τριαθλητών, αλλά και με όσους και όσες αγαπούν αυτό το μοναδικό άθλημα αντοχής, άτομα όλων των επιπέδων και όλων των ηλικιών. Κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο, με μία... ανάσα! Κάνε τον... άθλο σου στη Σύρο συνδυάζοντας αθλητισμό, τουρισμό και πολιτισμό στη μαγευτική Ερμούπολη.

Συνδιοργανωτές αυτού του αθλητικού event στο νησί των Κυκλάδων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου.

Εκτός από τα βασικά αγωνίσματα Olympic Triathlon και Sprint Triathlon, το πρόγραμμα του “Syrathlon 2019” περιλαμβάνει σκυταλοδρομίες, παιδικό αγώνα διάθλου, φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου 5χλμ, καθώς και πολλές άλλες παράλληλες εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ξεκινήσει με το «Καλωσόρισμα» των αθλητών και των αθλητριών το απόγευμα της Παρασκευής 28/6, θα ακολουθήσουν Βραβεύσεις των κορυφαίων Ελλήνων τριαθλητών και Ομιλίες. Η πρώτη ημέρα του “Syrathlon 2019” θα ολοκληρωθεί με την Τελετή Έναρξης της διοργάνωσης.

Το πρωί του Σαββάτου (29/6), θα πραγματοποιηθούν Αγώνες Διάθλου, για παιδιά και έφηβους, ηλικίας από 6 έως 15 ετών σε τρεις κατηγορίες (6-9, 10-12, 13-15). Θα ακολουθήσουν η Tεχνική Eνημέρωση για τους αγώνες τριάθλου ενηλίκων το μεσημέρι και o Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου 5χλμ το απόγευμα με εκκίνηση στις 18:00 από την πλατεία Μιαούλη.

Τα main events της διοργάνωσης, οι αγώνες τριάθλου ενηλίκων, θα ξεκινήσουν την Κυριακή (30/6) στις 9:00 π.μ. σε δύο αποστάσεις, Olympic Distance και Sprint, με δυνατότητα συμμετοχής είτε ατομικά είτε ομαδικά (2 έως 3 άτομα ανά ομάδα) σε σκυταλοδρομίες (relays).

Το SYRATHLON 2019 έχει στόχο να παροτρύνει έμπειρους και ερασιτέχνες αθλητές να επισκεφτούν τη Σύρο και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε έναν μοναδικό αγώνα τριάθλου, να προβάλει το νησί και να τονώσει τον τουρισμό στην έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και τέλος να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού στηρίζοντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς μέσω της διοργάνωσης υποστηρίζουμε τη «ΣΤΕΓΗ» ανήλικων και εφήβων Σύρου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.syrathlon.gr

Μάθετε για τους αγώνες και για το υπέροχο νησί της Σύρου και κλείστε θέση για μια μοναδική εμπειρία!





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYRATHLON 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

10:00 – 19:00 Λειτουργία Γραμματείας

19:00 Καλωσόρισμα αθλητών

19:30 Βραβεύσεις / Ομιλίες

21:00 Τελετή Έναρξης διοργάνωσης

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

9:30–17:00 Λειτουργία Γραμματείας

10:30 Παιδικός Αγώνας Διάθλου

12:00 Τεχνική Ενημέρωση Olympic & Sprint Distance Syrathlon

18:00 Φιλανθρωπικός αγώνας 5χλμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

8:00 – 9:00 Λειτουργία Γραμματείας (μόνο για παραλαβή BIBS και chip χρονομέτρησης όσων οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί)

9:00 Εκκίνηση Olympic Distance Syrathlon (εκκίνηση Νησάκι)

9:10 Εκκίνηση Sprint Distance Syrathlon (εκκίνηση Νησάκι)

12:30 Απονομές

13:00 Τελετή λήξης



SYRATHLON 2019 SCHEDULE

FRIDAY 28TH JUNE

10:00 – 19:00 Registration Desk

19:00 Welcoming of athletes

19:30 Awards / Speeches

21:00 Opening Ceremony

SATURDAY 29TH JUNE

9:30 – 17:00 Registration Desk

10:30 KIDS’ DUATHLON

12:00 TECHNICAL BRIEFING Olympic and Sprint Syrathlon

18:00 Charity Run 5k

SUNDAY 30TH JUNE

8:00 - 9:00 Registration Desk

9:00 Start of Olympic Distance Syrathlon

9:10 Start of Sprint Distance Syrathlon

12:30 Medal and Award Ceremony

13:00 Closing Ceremony