Τρελάθηκε ξανά ο Κύργιος - Πέταξε καρέκλα και αποχώρησε από το γήπεδο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νικ Κύργιος δεν σταματά να εκπλήσσει -αρνητικά- τους φίλους του τένις με τα καμώματά του.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έχασε την ψυχραιμία του στην αναμέτρηση με τον Κάσπερ Ρουντ για το Italian Open επειδή οι θεατές δεν κάθονταν στις θέσεις τους την ώρα που σέρβιρε.

Ο Κύργιος επιτέθηκε σστον διαιτητή και δέχθηκε game penalty, κάτι που τον εκνεύρισε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κλωτσάει μπουκάλια και πέταξε μια καρέκλα, προτού αποχωρήσει από το παιχνίδι και χαρίσει την πρόκριση στον αντίπαλό του!

Well...



Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN