Knock out που θα σε κάνει να... πονέσεις - Μην το δεις αν δεν αντέχεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτή η κλωτσιά πόνεσε πολύ! Συνέβη στην αναμέτρηση της Valentina Shevchenko εναντίον της Jessica Eye στο UFC 238.

Συγκεκριμένα στον δεύτερο γύρο με μία απίθανη μπροστινή κλωτσιά, η Shevchenko κέρδισε τον αγώνα, με την 32χρονη Αμερικανίδα να χάνει τις αισθήσεις και όταν μετά από ώρα συνήλθε, ρώταγε αν όντως βγήκε knock out.

Valentina Shevchenko kicked Jessica Eye so hard to the head. Fear soon ran through everyone watching #UFC238. Listen for the moment when her shin make contact with her head.. Devastating. pic.twitter.com/iEwnQyUV8z