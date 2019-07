Θύμα έκπληξης ο Τσιτσιπάς - Άδοξος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν τα κατάφερε ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος πήγε στο Γουίμπλεντον με αξιώσεις για καλή πορεία, όμως γνώρισε ήττα-έκπληξη από τον Τόμας Φαμπιάνο και αποχαιρέτησε το τουρνουά από τον πρώτο κιόλας γύρο!

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις στο Νο. 89 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ιταλός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, επικρατώντας του Τσιτσιπά με 6-4, 3-6, 6-4, 6-7(8), 6-3 και πετυχαίνοντας μια τεράστια έκπληξη.

Ο Φαμπιάνο προηγήθηκε δύο φορές (1-0 και 2-1), με τον Τσιτσιπάς να καταφέρνει σε αμφότερες περιτπώσεις να ισοφαρίσει. Ωστόσο, στο τελευταίο σετ ο Ιταλός ήταν σαφώς ανώτερος, επικράτησε με 6-3 και "σφράγισε" τη νίκη του.

A five-set thriller! After three hours and 22 minutes, Thomas Fabbiano beats No.7 seed Stefanos Tsitsipas on a day of shocks at #Wimbledon pic.twitter.com/5BaHsiYG57

We're going to five!



Stefanos Tsitsipas wins a dramatic fourth set tie-break to take us to a decider against Thomas Fabbiano#Wimbledon pic.twitter.com/hzxaOumH0j