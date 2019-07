Μπράβο ρε μάγκα! Όγδοος στον κόσμο ο Χρήστου - Έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ (ΦΩΤΟ)

Απόστολος Χρήστου: Με ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ από τον Απόστολο Χρήστου, ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο 18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Γκουανγκζού.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού ,στην παρθενική του παρουσία σε τελικό, δεν κατάφερε να αποφύγει την 8η θέση των 50μ. ύπτιο, κατόρθωσε όμως να πετύχει χρόνο 24.75 και να καταρρίψει μετά από δέκα χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ του Άρη Γρηγοριάδη (24.77), το οποίο είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη διοργάνωση της Ρώμης, την 1η Αυγούστου 2009, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ήταν ένα ιδανικό τελείωμα στη διοργάνωση για τον 23χρονο κολυμβητή του Ολυμπιακού, που κυνηγούσε εδώ και καιρό να «σπάσει» ένα από τα δύο ρεκόρ του άλλοτε πρωταθλητή κόσμου και Ευρώπης (το άλλο στα 100μ.... αντέχει ακόμη).

Ο Νοτιοαφρικανός Ζέιν Γουάντελ έκανε την έκπληξη και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ακολούθησαν οι Ρώσοι Εβγκένι Ρίλοφ και Κλίμεντ Κολέσνικοφ.

Representing South Africa he surprised the crowd with an outstanding swim in the 50m backstroke in lane 2!!

World Champion is Zane Waddell!

Evgeny Rylov

Kliment Kolesnikov #FINAGwangju2019 #FINAworlds pic.twitter.com/4Uo78ub03s