Κόλαση σε αγώνα τένις – Αθλήτριες φιλήθηκαν στο στόμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τενίστριες φιλήθηκαν στο στόμα

Σε μία πρωτοφανής εικόνα βρέθηκαν οι θεατές της αναμέτρησης της Αλισον Φαν Ούιτβανκ με την Γριτ Μινέν, για το τουρνουά της Καρσλρούης, στον οποίο επικράτησε η πρώτη με 2-1 σετ.

Μετά την καθιερωμένη χειραψία, οι δύο τενίστριες φιλήθηκαν στο στόμα. Βλέπετε οι δύο Βελγίδες είναι ζευγάρι και δεν το έχουν κρύψει.

«Περάσαμε πολύ καλά στο court. Είναι διασκεδαστικό να παίζω μαζί της. Προσπαθήσαμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, για να βελτιώσουμε τα παιχνίδια μας», δήλωσε αρχικά η Φαν Ούιτβανκ και πρόσθεσε: «Υποστηρίζω τις παίκτριες που κάνουν coming out και θα ήθελα να το κάνουν περισσότερες. Δεν μπορώ όμως να είμαι μόνη μου σε αυτό».

Η Βελγίδα, η οποία παλιότερα είχε φτάσει μέχρι το Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης, πριν από ένα χρόνο είχε βγει δημόσια και είχε δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλη. «Δεν είμαι άρρωστη, δεν έχω κάποια ασθένεια. Νιώθω ότι είναι καλό να δείχνω τι είμαι και είμαι gay», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Δείτε το φιλί μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στην Φαν Ούιτβανκ και την Μινέν:

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq