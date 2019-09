Απίστευτη παραδοχή – Μία γυναίκα στην εξέδρα αποσυντόνισε τον Κύργιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία αποκάλυψη που θα συζητηθεί έκανε ο Νικ Κύργιος στο Laver Cup.

Ο Κύπριος τενίστας ήταν αφοπλιστικός όταν εξήγησε στους συμπαίκτες του γιατί πήγε να χάσει το σερβίς του στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ στον αγώνα με τον Ρότζερ Φέντερερ.

«Έχασα την αυτοσυγκέντρωσή μου, είδα μια πολύ ωραία γκόμενα στην εξέδρα», είπε όταν κάθισε στην καρέκλα του ο 24χρονος τενίστας. «Είμαι απολύτως ειλικρινής, θα την παντρευόμουν αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα».

Δείτε το βίντεο:

“I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd. Like, I’m being jarringly honest — I’d marry her right now. Right now.”



— Nick Kyrgios#LaverCup pic.twitter.com/P0tTb45KYo