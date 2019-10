"Σίφουνας" ο Στέφανος - Πέρασε στην 8αδα του China Open - Απέκλεισε τον υπερασπιστή του τίτλου

Τένις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο 2ο γύρο του China Open, επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-2) του Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική νίκη για τον Έλληνα τενίστα, που δείνχει πως βρίσκει ξανά τα αγωνιστικά του πατήματα.

Στα προημιτελικά του ATP 500 τουρνουά στην Κίνα, ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον big server, Τζον Ίσνερ που λίγο νωρίτερα έβγαλε 21 άσους στη νίκη με 7-6(3), 7-5 επί του Ντάνιελ Έβανς.

