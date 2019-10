Στα προημιτελικά του τουρνουά της Βασιλείας ο Τσιτσιπάς με ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και βρέθηκε πίσω με σετ, αντέδρασε και επικράτησε του Ρικάρντας Μπεράνκις με ανατροπή, “σφραγίζοντας” μια θέση στα προημιτελικά του φετινού Swiss Indoor τουρνουά της Βασιλείας…

Ο Έλληνας πρωταθλητής, σύμφωνα με το tennis24.gr, δεν βρέθηκε σε καλή μέρα κόντρα στον Λιθουανό, Νο70 τενίστα της παγκόσμιας κατάταξης της ΑΤΡ, αλλά η ποιότητά του μίλησε στο court και τον ώθησε σε μια σημαντική νίκη.

Για δεύτερη σερί χρονιά ο Στέφανος πέρασε στους “8” καλύτερους του 500αριου τουρνουά της Ελβετικής πόλης και περιμένει πλέον την αναμέτρηση του Φάμπιο Φονίνι με τον Φίλιπ Κράινοβιτς, για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του.

Ο Στέφανος επιβλήθηκε με 6-7(5), 6-2, 6-4 και δείχνοντας την απαραίτητη σοβαρότητα στις κρίσιμες στιγμές, απέφυγε μια ήττα από κατώτερο ποιοτικά αντίπαλο, που θα τον έριχνε ψυχολογικά, ενόψει και των δυνατών τουρνουά σε Παρίσι και Λονδίνο.

Ο 21χρονος τενίστας, είχε προβλήματα καθώς δεν απέδωσε όπως θα ήθελε στους πόντους πίσω από το 1ο του σερβίς. Έχασε 12 συνολικά πόντους εκεί και δέχθηκε μια φορά μπρέικ από τον αντίπαλό του (στο 1ο σετ).

Αντίθετα, ο Λιθουανός είχε σε πολύ κακή ημέρα το 2ο σερβίς του και κέρδισε μόλις 23/45 πόντους εκεί, για να δεχθεί τελικά, συνολικά τέσσερα μπρέικ στο ματς.

Το εναρκτήριο κομμάτι του αγώνα κρίθηκε στο τάι-μπρέικ, μιας και ο Μπεράνκις προηγήθηκε με μπρέικ (1-2), αλλά ο Στέφανος απάντησε κατευθείαν (2-2) και δεν άφησε να ξεφύγει ο αντίπαλός του.

Οι δυο τενίστες κράτησαν εύκολα τα σερβίς τους μέχρι το 6-6 και οδηγήθηκαν στο τάι-μπρέικ, με τον Μπεράνκις να είναι πιο ψύχραιμος στο τέλος και να κάνει το 0-1 υπέρ του.

Κάπου εκεί, χρειάστηκε ο Στέφανος να ανασυνταχθεί. Μέχρι τότε δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός στο court, δεν έπαιζε το συνηθισμένο, επιθετικό του τένις και δεν μπορούσε να ζητάει περισσότερα.

Από το 6-7(4), 0-1, 0-30 όμως κι έπειτα, το παιχνίδι άνηκε ολοκληρωτικά στον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος αφυπνίστηκε και κέρδισε τα επόμενα 12/17 γκέιμς που παίχτηκαν και έφτασε στην πρόκριση.

Στο τρίτο κομμάτι του αγώνα, ένα μπρέικ πόιντ ήταν αρκετό για τον Τσιτσιπά, που “έσπασε” το σερβίς του αντιπάλου του στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ και έκτοτε κράτησε εύκολα τα σέρβις-γκέιμς του.

