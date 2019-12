Περνάει καλά ο Τσιτσιπάς – Από τα χιόνια στη ζέστη! Φόρεσε κελεμπία (ΦΩΤΟ)

Μετά τις επιτυχίες λίγη ξεκούραση απαιτείται. Αυτό ισχύει δεδομένα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος συνεχίζει τις διακοπές του κάνοντας ένα δυνατό τουρ. Ο Έλληνας τενίστα από την παγωμένη Ισλανδία, πήγε στη ζεστή Κύπρο και από εκεί στο... καυτό Ομάν.

Ο συμπατριώτης μας μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες στα social media, όπου φαίνεται να φορά παλαιστινιακό μαντήλι στο κεφάλι. Μάλιστα προκάλεσε αντιδράσεις με το σχόλιό του περί «φιλόξενων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή», ειδικά αυτήν την εποχή που η σύγκορυση με τα ακραία ισλαμικά στοιχεία έχει κορυφωθεί.

I hope we find our missing pieces and just chill. pic.twitter.com/95JIAZqcQA