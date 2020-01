Το άθλημα που μεγάλωσε το 2019 στην Ελλάδα

72 views 0 shares

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

-H Εθνικής Ανδρών, πήρε μέρος στο διεθνές τουρνουά «Continental Cup» που διεξήχθη στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας χάνοντας από το Μπαχρέιν (27-19) και την Αυστρία (32-25), που προετοιμάζονταν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

-Ο Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώστας Γκαντής, ο αγωνιστικός διευθυντής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U19, Παναγιώτης Τραϊκόγλου προσκλήθηκαν από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, Δρ. Μουσταφά Χασάν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε σε Γερμανία και Δανία. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν οργανωτικές λεπτομέρειες για τη διοργάνωση που θα γίνει το 2021 στην Ελλάδα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

-Για τρίτη φορά στην ιστορία του μετά το 2014 και το 2016, ο ΠΑΟΚ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος, καθώς νίκησε 33-23 την Αναγέννηση Άρτας στον 33ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών που διεξήχθη με μεγάλη οργανωτική επιτυχία στο κατάμεστο νέο κλειστό κλειστό γυμναστήριο Κωστακιών Άρτας. Η Αγνή Ζυγούρα αναδείχθηκε MVP μετά από ψηφοφορία των εκπροσώπων των ΜΜΕ.

-Ξεκίνησε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

το πρόγραμμα εκμάθησης χάντμπολ για παιδιά ηλικίας 6-13 ετών. Η διοργάνωση ήταν του ΚΠΙΣΝ, υλοποίηση και σχεδιασμός από τον οργανισμό «Αναγέννηση & Πρόοδος» με την συνεργασία της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και την καθοδήγηση του επιτελείου της ΕΑΠ/ΟΧΕ. Κάθε Σαββατοκύριακο έως τον Μάρτιο, εκατοντάδες παιδιά γνώρισαν το άθλημα.

- Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διοργάνωσε στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ Εκπαιδευτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASPIRE (Activity, Sport and Play for the inclusion of Refugees in Europe) που είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην προσαρμογή και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσω του αθλητισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Σταματιάδης εκπροσώπησε την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και παρουσίασε τις δράσεις που έχει κάνει το χάντμπολ για τους πρόσφυγες, συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξη τους μέσω του αθλητισμού στην κοινωνία.

-Ο στρατηγικός σύμβουλος της ΟΧΕ, Γκι Πετιζιράρ παρουσίασε τις προτάσεις του για το ελληνικό χάντμπολ σε εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Δράμα και Αθήνα.

ΜΑΡΤΙΟΣ

-Στο κατάμεστο κλειστό Πάτρας «Κουκούλι» ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή, στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος Ανδρών επικρατώντας 23-13 της ΑΕΚ στον 37ο τελικό «Λουξ Plus ‘n Light». Το χάντμπολ απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι έχει και την διάθεση, αλλά και τον τρόπο να διοργανώνει άρτια αγώνες με την παρουσία φιλάθλων και από τις δύο ομάδες.

Στο αγωνιστικό σκέλος ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα με κορυφαίους τον Δημήτρη Τζηρά που σκόραρε 10 φορές (σε 11 σουτ) και αναδείχθηκε παμψηφεί MVP από τους Δημοσιογράφους.

-Ολοκληρώθηκε στη Βέροια η 39η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων. Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία του, επικρατώντας και στα πέντε παιχνίδια που έδωσε στην διοργάνωση.Στο τελευταίο ματς νίκησε 22-20 τον Φοίβο Συκεών που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με τους αθλητές τους να το αφιερώνουν στον Θανάση Καρακεχαγιά που έφυγε πριν λίγες εβδομάδες από την ζωή. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Διομήδης Άργους μετά την νίκη του επί του ΑΕΣΧ Πυλαίας.

-Ο ΓΑΣ Καματερού υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στις νεάνιδες, νικώντας στη Μίκρα την Προσοτσάνη με 28-22. Το ασημένιο μετάλλιο κατέληξε στην Πυλαία.

-Στην ηρωική πόλη της Νάουσας πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 8-11 Μαρτίου το διακλιμακιακό καμπ στην κατηγορία Παμπαίδων Α΄. Συμμετείχαν συνολικά 60 αθλητές από τις τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

-Η Εθνική Ανδρών χάνει δύο φορές από την Τουρκία με 26-22 στην Κοζάνη και 26-23 στο Εσκισεχίρ στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO 2020.

-H AEK θα φτάσει έως τα ημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ, αφού αποκλείστηκε με δύο ήττες από την πορτογαλική Μαδέιρα. Η Ένωση έφτασε έως εκεί έχοντας περάσει τα εμπόδια των Βίκτορ (Ρωσία), Ραμάτ (Ισραήλ) και Μπρέγκεντς (Αυστρία)

-Ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ το διεθνές τουρνουά Παίδων «Athens World Cup Handball 2019» που διοργανώνει η ΟΧΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Το τουρνουά ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του 2021 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αλλά και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be Active που υλοποιείται στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μετά την ισοπαλία 27-27 απέναντι στην Ιταλία, αφού είχε νικήσει με 11 γκολ διαφορά (37-26) την Ρουμανία, ενώ οι Ιταλοί με +9 (33-24).

-Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να πρωτοπορεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be Active που υλοποιείται στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Απόρροια αυτών ήταν και η βράβευση της ΟΧΕ από την ΓΓΑ για τις δράσεις της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα #BEACTIVΕ Ιούλιο Συναδινό να απονέμει πλακέτα στον Γενικό Γραμματέα της ΟΧΕ Κώστα Σταματιάδη που εκπροσώπησε την Ομοσπονδία.

ΜΑΙΟΣ

-Break-τίτλου για τον Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή με 28-21 κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο χάντμπολ του ΟΑΚΑ με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το 3-1 στις νίκες και να κατακτούν το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία ανδρική ομάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Πολυτιμότερος αθλητής μετά από ψηφοφορία των εκπροσώπων των ΜΜΕ αναδείχθηκε ο Βραζιλιάνος Πάτρικ Λέμος.

-Μετά την κατάκτηση του 3ου του κυπέλλου τον Φεβρουάριο στην Άρτα, ο ΠΑΟΚ στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδας για 2η φορά, κερδίζοντας την Νέα Ιωνία στους τελικούς της Α1 Γυναικών. Στον 3ο τελικό που διεξήχθη στο ΕΑΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης ο «δικέφαλος» του Βορρά επικράτησε με 28-13 της Νέας Ιωνίας, κάνοντας το 3-0 στη σειρά.

Αγνή Ζυγούρα και Μαρία Χατζηπαρασίδου μοιράστηκαν τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας (ΜVP) του πρωταθλήματος, αφού ισοψήφησαν στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των ΜΜΕ.

-Βάρυ πένθος στο ελληνικό χάντμπολ από την απώλεια του Σωκράτη Σκούφα που άφησε πίσω του μεγάλο έργο και σπουδαία παρακαταθήκη για το άθλημα, το οποίο υπηρέτησε από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και το βοήθησε τα μέγιστα, αρχικά ως αθλητής -πριν ακόμα ιδρυθεί η Ομοσπονδία- και μετέπειτα ως προπονητής. Στα χέρια του ανδρώθηκαν και έγιναν μεγάλες προσωπικότητες, αθλητές όπως οι Σάββας Καρυπίδης (Ολυμπιονίκης με κλήση και στην μικτή κόσμου), Γιάννης Λαζαρίδης, Γιώργος Μαστορογιάννης, Γιώργος Ασαρίδης, Δημήτρης Δημητρούλιας, Στέφανος Σουγγάρας, Νίκος Βουτσάς, Γιώργος Παρούσης, Στέφανος Βελιτσιάνος, Παναγιώτης Αθανασιάδης, Παναγιώτης Σαμλίδης, Ηλίας Νταρλαγιάννης και εκατοντάδες άλλοι αθλητές που

διέπρεψαν σε υψηλό επίπεδο, σε Ελλάδα, εξωτερικό, στα Εθνικά μας συγκροτήματα ενώ κάποιοι συνεχίζουν και ως προπονητές.

Γεννημένος νικητής και πεισματάρης ως το τέλος, ο πρώην Ομοσπονδιακός μας προπονητής και τεχνικός σύμβουλος της ΟΧΕ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 59 ετών, έχοντας δώσει μεγάλη μάχη με τον καρκίνο για περισσότερα από 8 χρόνια, στα οποία δεν έλειψε ούτε μια στιγμή από τον πάγκο του αγαπημένου του Αρχελάου Κατερίνης, τον οποίο επανέφερε –παρά τα προβλήματα υγείας- στην Handball Premier δύο φορές το 2013 και το 2015.

Συνέδεσε το όνομα του με την ομάδα της γενέτειρας του και την οδήγησε σε μεγάλα κατορθώματα, σε πολλούς τελικούς, στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών το 1994, στο Πανελλήνιο Εφηβικό το 1996, στα Πανελλήνια Παίδων (1994, 1995, 1996, 1997) και στα Κύπελλα Ευρώπης πέντε συνεχόμενα χρόνια (1993-1997). Διατέλεσε επίσης Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γυναικών της Εθνικής Παίδων, ενώ πέρασε και από τους πάγκους του Άρη Θεσσαλονίκης (Άνδρες- Γυναίκες) και του ΒΑΟ.

-Ολοκληρώθηκε στην Έδεσσα η τελική φάση (F8) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ που είχε 6/6 επικρατώντας και στο τελευταίο ματς του Δούκα με 34-30. Η ομάδα των «εκπαιδευτηρίων» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ το ασημένιο κατέληξε στον Φίλιππο.

-Στην Κατερίνη πραγματοποιήθηκε η τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος κορασίδων. Η Νέα Ιωνία κατέκτησε τον τίτλο νικώντας με 34-28 το Καματερό, που έμεινε στην τέταρτη θέση, καθώς είχε δύο ήττες στους αγώνες για τις θέσεις 1-4. Το ασημένιο μετάλλιο κατέληξε στον Εθνικό Κοζάνης, που νίκησε την Προσοτσάνη με 32-26 και την άφησε στην τρίτη θέση.

-Περισσότερα από 300 αγόρια και κορίτσια, από οκτώ πόλεις της Βορείου Ελλάδος έσμιξαν στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους για να παίξουν χάντμπολ, στο πλαίσιο του Thesshand 2019, το οποίο διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

-Ολοκληρώθηκε στην Κόνιτσα το 4ημερο διακλιμακιακό καμπ Παγκορασίδων Α’ με την υποστήριξη του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου. Πήραν μέρος συνολικά 64 κορίτσια από σωματεία όλης της χώρας.

ΙΟΥΝΙΟΣ

-Η Εθνική Ανδρών αποχαιρετά με ψηλά το κεφάλι το ΕURO 2020 με δύο πολύ καλές εμφανίσεις κόντρα σε μεγαθήρια του παγκοσμίου χάντμπολ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναδείχθηκε ισόπαλο 28-28 με την Ισλανδία στην Κοζάνη, ενώ έχασε στο… νήμα 27-23 από την Βόρεια Μακεδονία στη Στρούμιτσα.

-Η Εθνική Γυναικών πετυχαίνει μια ιστορική πρόκριση στα κυρίως προκριματικά του ΕURO 2020, κερδίζοντας στο Φιλίππειο της Βέροιας το Ισραήλ (28-21), την Φινλανδία (31-14) και το Λουξεμβούργο (27-14).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Εθνική γυναικών παίρνει πρόκριση από όμιλο και πρώτη φορά με το απόλυτο «τρία στα τρία»!

-Ολοκληρώθηκε στην Παροικιά το διεθνές τουρνουά Γυναικών, που διοργάνωσαν η Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ, ο Δήμος Πάρου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Γυναικών της Ελλάδας κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με 5 νίκες- 1 ήττα, επικρατώντας 2-1, στο κρίσιμο τελευταίο ματς της Γαλλίας. Οι «τρικολόρ» κατέκτησαν την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο με 4 νίκες- 2 ήττες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πήραν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

-Η ομάδα του Α.Ο. Προσοτσάνης κατέλαβε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παγκορασίδων Β’, νικώντας στον τελικό τον Φίλιππο Βέροιας με σκορ 28-22, ενώ ο ΓΑΣ Καματερού στον μικρό τελικό νίκησε τους Ακρίτες Νευροκοπίου 22-20 και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε από τον δήμο Προσοτσάνης σε συνεργασία με τον Α. Ο. Προσοτσάνης και υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας, από τις 16 έως 21 Ιουνίου.

ΙΟΥΛΙΟΣ

-Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος να επιστρέψει μετά από 16 χρόνια και το 2003, η έδρα της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας από την Ιταλία στην Ελλάδα, καθώς και να αλλάξει το καταστατικό με την προσθήκη του Γενικού Γραμματέα, που υπήρχε από την ίδρυση της το 1999 με πρώτο πρόεδρο τον νυν πρόεδρο της ΙHF Δόκτωρ Μουσταφά Χασάν και Γενικό Γραμματέα τον Παναγιώτη Τραϊκόγλου και καταργήθηκε το 2003. Στις εκλογές που ακολούθησαν στη θέση του Γενικού Γραμματέα εκλέχθηκε ο Κώστας Σταματιάδης, Γενικός Γραμματέας της ΟΧΕ. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία του ελληνικού χάντμπολ που δίνει την δυνατότητα μέσα από την έδρα της Μεσογειακής Ομοσπονδίας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διοργανώσεις που θα προγραμματιστούν στην χώρα μας.

-Την 7η θέση κατέκτησε η Εθνική Γυναικών Beach Handball στο EURO που διεξήχθη με αριθμό ρεκόρ 40 ομάδων(20 ανδρικές και 20 γυναικείες). Στο τελευταίο ματς επικράτησε 2-1 της Ουκρανίας, έχοντας συνολικά 5 νίκες στη διοργάνωση.

-Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Νational «Rinck Convention» Master Coach Course στο Άργος, μια διοργάνωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία EHF CAN (Επιτροπή μεθόδων) και τον Σύνδεσμο Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΣΥ.Π.Χ.Ε.)

-Η αυλαία του Danaon Cup έπεσε στο Άργος, μετά από πλούσια δράση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα όπεν των Παμπαίδων Α’ και στο τουρνουά των ομάδων U17.

Στη διοργάνωση των παμπαίδων Α’ πρωταθλητής αναδείχθηκε ο ΓΑΣ Καματερού, που επικράτησε στον τελικό του Αερωπού Έδεσσας με 30-28. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων που νίκησε στον μικρό τελικό τον Διομήδη Άργους με 24-17.

-Έλαβε χώρα στο Άργος το 4ο συμπόσιο του ΣΥΠΧΕ με την ονομασία «Αθανάσιος Καρακεχαγιάς» που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου προπονητή της Ομοσπονδίας και μέλος του Δ.Σ. του ΣΥΠΧΕ.

-Το Cherry Cup, που διοργανώνουν ο Αερωπός Έδεσσας σε συνεργασία με τους δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας, υπό την αιγίδα της ΟΧΕ, φιλοξένησε και φέτος εκατοντάδες αθλητές από σωματεία όλης της χώρας. Τον τίτλο στους παμπαίδες Β’ κατέκτησε ο Φέρωνας Βέροιας, ενώ στην κατηγορία μίνι πρώτος στην κατάταξη αναδείχθηκε ο Διομήδης Άργους.

-Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης δέχτηκε στο γραφείο του το προεδρείο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και συζήτησαν για όλα τα θέματα που αφορούν στο άθλημα.

Οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας ενημέρωσαν τον Υφυπουργό για τα ζητήματα που απασχολούν το χάντμπολ και ζήτησαν τη συνδρομή της Πολιτείας στην αναγκαιότητα διατήρησης του τηλεοπτικού συμβολαίου με την ΕΡΤ, αλλά και στην εξεύρεση λύσης για τη στέγαση της Εθνικής ομάδας, που αποτελεί πάγιο αίτημά τους.

Ανέφεραν τις παρατηρήσεις τους για τις αναγκαίες αλλαγές στον αθλητικό νόμο, αλλά και στο φορολογικό πλαίσιο με την παροχή κινήτρων για χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Ακόμη, έγινε συζήτηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, που θα διοργανωθεί στην Αθήνα το 2021. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την αρτιότερη διεξαγωγή του. Ο κ. Αυγενάκης διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει όλα τα ζητήματα που του τέθηκαν και συμφωνήθηκε πως οι δύο πλευρές θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία, για την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αθλήματος.

-Την 6η θέση του EURO B’ κατηγορίας κατέλαβε η Εθνική Νεανίδων Κ19.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

-Θρίαμβοι της Εθνικής Ανδρών και της Εθνικής Γυναικών στην Πάτρα σε μια ιστορική ημέρα για το άθλημα.

Η Ελλάδα μέσα σε λίγα λεπτά πανηγύρισε την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων στους II Mεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες.

Τόσο η Εθνική Γυναικών, όσο και η Εθνική Ανδρών νίκησαν τις αντίστοιχες ομάδες της Πορτογαλίας στους τελικούς της διοργάνωσης και έγραψαν ιστορία!

Η Εθνική Ανδρών Beach Handball ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά, επικρατώντας 2-1 (16-21, 18-16, 6-2) της Πορτογαλίας στον μεγάλο τελικό μπροστά σε 2.000 κόσμο.

Στο τουρνουά των γυναικών η Ελλάδα κυριάρχησε κερδίζοντας

την Πορτογαλία με 2-0 σετ (23-18, 16-10) σετ μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες και κατέκτησε αήττητη τον τίτλο με έξι νίκες σε ισάριθμα ματς!

Η Ελλάδα αναρριχήθηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί μία υπερδύναμη του αθλήματος.

-Ολοκληρώθηκε στα Σκόπια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων (Κ19) του 2019 και όπως ορίζει το πρωτόκολλο, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας, Ζίβκο Μουκαέτοφ, επέστρεψε τη σημαία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ στον πρόεδρο της IHF, Δρ. Μουσταφά Χασάν και εκείνος με τη σειρά του την παρέδωσε στον πρόεδρο της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή. Η σημαία θα μείνει στην Ελλάδα, μέχρι την τελετή λήξης του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ19, που θα φιλοξενηθεί στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2021.

-Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα το 20o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball Ανδρών- Γυναικών που αποτέλεσε το επίσημο test event των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων.

Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στα shoot out οι Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης νίκησαν με 2-1 σετ (13-12) τον Ολύμπιο Δία Ασπροπύργου και αναδείχτηκαν πρωταθλητές Ελλάδας για 5η φορά στην ιστορία τους και 4η στη σειρά. Στο τουρνουά των Γυναικών ο Σπάρτακος Goalbet επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και νίκησε με 2-0 σετ τους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχή τίτλο του Σπάρτακου και τον τέταρτο στην ιστορία του.

-Πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley το 6ο Κύπελλο Ελλάδος Beach Handball Ανδρών- Γυναικών που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Beach Handball με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκαν επίσημοι αγώνες για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, Κυπελλούχοι αναδείχθηκαν ο Απόλλων Καλαμαριάς στους άνδρες που νίκησε 2-1 τον Ολύμπιο Δία Ασπροπύργου και ο Σπάρτακος Goalbet στις γυναίκες που επικράτησε 2-0 του ΑΟΑ Καστοριάς.

ΜVP σε άνδρες και γυναίκες αναδείχθηκαν Διονύσης Καραγκιοζόπουλος και Ελισάβετ Μάστακα αντίστοιχα από τις ομάδες των νικητών.

-Ολοκληρώθηκε στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου και το Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley το Διεθνές Τουρνουά Beach Handball που διοργάνωσε με την συμμετοχή των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου, η Επιτροπή Beach Handball της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

-Εφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Στέφανος Καραλής.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που συντέλεσαν στην δημιουργία του ελληνικού χάντμπολ και το στήριξαν στα πρώτα του βήματα.

Διατέλεσε ταμίας της πρώτης διοικούσας επιτροπής του χάντμπολ επί ΣΕΓΑΣ το 1976, ενώ ήταν ο ιδρυτής του τμήματος χάντμπολ του ιστορικού Αθηναϊκού, από τα ιδρυτικά σωματεία- μέλη της ΟΧΕ που ανεξαρτητοποιήθηκε το 1979.

Επίσης ήταν ο προπονητής που συνέδεσε το όνομα του με την παρουσία των ελληνικών ομάδων στο φημισμένο τουρνουά αναπτυξιακών ηλικιών του Τέραμο.

-Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των κορυφαίων σε Handball Premier και Α1 Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Την διαδικασία διενήργησε το γραφείο Τύπου της ΟΧΕ με την συμβολή της ειδικής επιτροπής που απαρτίζονταν από Ομοσπονδιακούς προπονητές, τεχνικούς συμβούλους και εκπροσώπους των ΜΜΕ, αλλά και του e-handball.gr, χορηγού επικοινωνίας των πρωταθλημάτων.

Σε όποιες κατηγορίες δεν υπήρξε απευθείας ανάδειξη κορυφαίου από τις ψήφους της ειδικής επιτροπής, το κοινό μέσω του e-handball.gr, βοήθησε για την ανάδειξη των κορυφαίων ψηφίζοντας για τρεις ημέρες τους τρεις πρώτους ανά κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά δόθηκαν 11.789 ψήφοι, αφού 10.560 μοναδικούς χρήστες που επισκέφτηκαν το τριήμερο το e-handball.gr

Τα τελικά αποτελέσματα προέκυψαν από την πρόσθεση των πόντων της ψηφοφορίας της ειδικής επιτροπής και των πόντων της ψηφοφορίας του κοινού (ένας πόντος/μία ψήφο).



Συγκεντρωτικά

Στην Handball Premier κορυφαίοι της σεζόν είναι οι:

Προπονητής: Γιώργος Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Τερματοφύλακας: Κώστας Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξιός εξτρέμ: Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξιός ίντερ: Φελίπε Ρέινα (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Πλέι μέικερ: Πάτρικ Λέμος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Πίβοτ: Ανδρέας Αραπακόπουλος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Αριστερός ίντερ: Λαρς Γιάκομπσεν (ΑΕΚ)

Αριστερός εξτρέμ: Άγγελος Τσίλης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Καλύτερος αμυντικός: Ανδρέας Αραπακόπουλος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Καλύτερος νέος: Γιώργος Παπαβασίλης (ΧΑΝΘ)

Πρώτος σκόρερ: Toυνγκελίδης (Bianco Monte Δράμα 1986)

160 γκολ (22 αγώνες, μ.ο. 7,27)

Στην Α1 Γυναικών κορυφαίοι της σεζόν είναι οι:

Προπονητής: Δημήτρης Δημητρούλιας (ΠΑΟΚ Mateco)

Τερματοφύλακας: Μπρούνα Ντε Ολιβέιρα (ΠΑΟΚ Mateco)

Δεξιά εξτρέμ: Βάσια Γκάτζιου (ΠΑΟΚ Mateco)

Δεξιά ίντερ: Δέσποινα Φράγκου (OΦΝ Ιωνίας)

Πλέι μέικερ: Αγνή Ζυγούρα (ΠΑΟΚ Mateco)

Πίβοτ: Μαρίγια Νίκολιτς (ΠΑΟΚ Mateco)

Aριστερή ίντερ: Κατερίνα Βαφειάδου (ΠΑΟΚ Mateco)

Αριστερή εξτρέμ: Αναστασία Παναγιωτίδου (ΠΑΟΚ Mateco)

Καλύτερη αμυντικός: Αγνή Ζυγούρα (ΠΑΟΚ Mateco)

Καλύτερη νέα: Κατερίνα Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας)

Πρώτη σκόρερ: Χριστίνα Τσιομπάνου (Βέροια 2017)

147 γκολ (18 αγώνες, μ.ο. 8.17)

-Την 7η θέση του ΕURO B’ κατηγορίας κατέλαβε η Εθνική Γυναικών Κ17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

-Η βράβευση των πρωταγωνιστών της περσινής σεζόν, η παράδοση της σημαίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2021 -οποίος δήλωσε πως θα στηρίξει εμπράκτως το άθλημα- οι τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες του αθλήματος, το χειροκρότημα στις Εθνικές ομάδες του Beach Handball και οι βραβεύσεις στους χορηγούς- υποστηρικτές του αθλήματος, αποτέλεσαν τον πυρήνα της ετήσιας εκδήλωσης της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά στο Αμφιθέατρο του Μουσείο της Ακρόπολης.

Μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αθλητισμού είπε: «Το χάντμπολ δεν είναι οποιοδήποτε άθλημα, αλλά ένα άθλημα που το αγαπάμε και το υιοθετούμε και στη σάλα και στην άμμο. Χάρηκα πολύ για τις Εθνικές ομάδες που έφτασαν στην κορυφή των Μεσογειακών Παράκτιων αγώνων. Μπροστά μας υπάρχει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2021. Είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να πετύχουμε ανάπτυξη του αθλήματος.

-Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και την συνεργασία της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Αττικής, διοργάνωσε μεγάλη αναπτυξιακή γιορτή για την συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση της με τίτλο: «40 χρόνια ΟΧΕ, Γιορτάζουμε και Παίζουμε Χάντμπολ».

Στο Πεδίο του Άρεως (πλατεία Πρωτομαγιάς) διασκέδασαν και έπαιξαν χάντμπολ σε πέντε ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα περισσότερα από 500 παιδιά, από τα σωματεία της ΕΣΧΑ, καθώς και μαθητές-τριες από τα Δημοτικά σχολεία της περιοχής. Όλα τα παιδιά που πήραν μέρος έλαβαν αναμνηστικά δώρα, όπως μπλουζάκια και μετάλλια, ενώ οι διοργανωτές είχαν φροντίσει για νερά, χυμούς και την διατροφή τους.

Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα Be Active που υλοποιείται στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

-Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες προκρίνεται στην επόμενη φάση του EHF Cup με μία νίκη και μία ισοπαλία (32-25, 24-24) επί της τουρκικής Μουράτπασα στην

-Το άθλημα του χάντμπολ συμμετείχε ενεργά στην 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού- Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 με σύνθημα «Αγαπώ την Άθληση-Αγαπώ τη Υγεία μου».

Η κεντρική εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στον περιβάλλοντα χώρο της Αγοράς και του Τείχους των Εθνών με διοργανωτές την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Αθήνας.

Πήραν μέρος περισσότεροι από 3.000 μαθητές και μαθήτριες όλων των Τάξεων των Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ παρόντες ήταν Ολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές διαφόρων αθλημάτων. Από τα γήπεδα του χάντμπολ πέρασαν και έπαιξαν η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

-Ο Παναγιώτης Μεσσήνης αναλαμβάνει ομοσπονδίας τεχνικός της Εθνικής Γυναικών.

Η Εθνική ηττήθηκε στα πρώτα δύο της παιχνίδια για τα προκριματικά του EURO 2020 από την Ισπανία (33-18) στην Αλμερία και από την Ολλανδία (43-18) στην Κοζάνη.

Οι δύο ομάδες δύο μήνες αργότερα αγωνίστηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

-Η Εθνική Ανδρών θα ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2021, επικρατώντας 31-18 της Κύπρου στην Λευκωσία και 27-26 του Ισραήλ στην Κοζάνη.

-Με απολογισμό 6 νίκες- 2 ήττες σε 8 αγώνες και την 7η θέση, ολοκλήρωσε την παρουσία της στα World Beach Games η Εθνική Γυναικών που συγκαταλέγεται δικαίως στην ελίτ του κόσμου, με δύο χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και πολλές συνεχόμενες διακρίσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

-Ο Αερωπός σημειώνει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη και στην συνέχεθα πρόκριση επί του Προοδευτικού Πάφου με 35-17 και 37-18 στο Τσάλεντζ Καπ.

-Φεύγει από την ζωή ο Γιάννης Σάλτας σε ηλικία 76 ετών

Ο εκλιπών υπήρξε επί 22 χρόνια (1983-2005) μέλος του προσωπικού της ΟΧΕ από την θέση του υπευθύνου στο τμήμα πρωταθλήματος. Μετά την συνταξιοδότηση του παρέμεινε στο χάντμπολ που τόσο αγαπούσε, διατελώντας γενικός αρχηγός της Αναγέννησης Βύρωνα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

-Η Μεσογειακή Συνομοσπονδία αναθέτει στην Ελλάδα και την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος την διοργάνωση της Μεσογειάδας Εφήβων του 2020, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 16-23 Φεβρουαρίου.

-Σοκ στο άθλημα από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Σαϊτη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Ο εκλιπών άφησε πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη για το ελληνικό χάντμπολ με μία σπουδαία δουλειά στα τμήματα υποδομών των ομάδων που εργάστηκε ως προπονητής.

Σε όλη την διαδρομή του από τον Πανιώνιο, τον Πανελλήνιο, τον Διομήδη, έως τον Δούκα, τον συντρόφευαν το ήθος και η αξιοπρέπεια. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και λάτρευε το χάντμπολ, το οποίο υπηρέτησε από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

-Ο Ολυμπιακός θα… κοιτάξει στα μάτια την πανίσχυρη Μέλσουνγκεν για τους «32» του EHF Cup από την οποία θα χάσει οριακά δύο ματς, 32-28 στην Γερμανία και 20-19 στον Πειραιά. Εκεί σταμάτησε και η καλή πορεία των «ερυθρολεύκων» στον θεσμό, έχοντας αποκλείσει την Βοσνιακή Μπόρατς και την Τιμισοάρα από την Ρουμανία.

-Η ΑΕΚ προκρίνεται πανηγυρικά στους «16» του Τσάλεντζ Καπ κερδίζοντας την Βογκόσκα από την Βοσνία με 41-22 και 33-27 στο ΟΑΚΑ. Η Ένωση στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Ντράμεν από την Νορβηγία.

-Η Βέροια 2017 πήρε μέρος για πρώτη φορά στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Τσάλεντζ Καπ (2ος γύρος) και μάλιστα γεύτηκε την πρώτη της νίκη και μάλιστα εκτός έδρας με 27-26 επί της Γκρατς.

-Η Ομοσπονδία και όλο το άθλημα δείχνοντας για μια ακόμα φορά οικογενειακή αλληλεγγύη και κοινωνικό πρόσωπο στέκονται στο πλευρό του μικρού Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος κατάφερε να μεταβεί στην Βιέννη και να πραγματοποιήσει πετυχημένη επέμβαση στο κεφάλι, αφαιρώντας τον όγκο που είχε στην υπόφυση και στο οπτικό χίασμα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-Το χάντμπολ είχε δυναμική παρουσία και στην 66η γιορτή των κορυφαίων της χρονιάς που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Αλέξης Αλβανός τιμήθηκε με το έπαθλο προσφοράς και ήθους. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος

-Το ελληνικό χάντμπολ θρηνεί την απώλεια του Λευτέρη Σαρηγιαννίδη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σήμερα σε ηλικία 59 ετών. Υπήρξε από τους πρώτους αθλητές χάντμπολ στην Ελλάδα, έχοντας αγωνιστεί σε ΒΑΟ, ΧΑΝΘ και Άρη, ενώ από το 2002 ήταν έφορος της ΧΑΝΘ. Αγάπησε και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο άθλημα και ήταν μεγάλος μαχητής, έχοντας πρόβλημα υγείας για πολλά χρόνια, το οποίο αντιμετώπιζε πάντα με μεγάλη αξιοπρέπεια και χαμόγελο.

-Η Εθνική Εφήβων κατακτά την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά του Λόκερεν κερδίζοντας κατά σειρά Βέλγιο (31-21), Λουξεμβούργο (28-25) και Ολλανδία (24-21).